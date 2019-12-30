Куда пойти в праздничные выходные-2020 в Пскове и Великих Луках

Редакция поздравляет своих любимых читателей с наступающим 2020 годом и желает начать этот год весело, ярко, с песнями и вечеринками. Дарим вам большую афишу январских мероприятий: отдыхайте, гуляйте, танцуйте - в общем, наслаждайтесь!

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«Идеальный свидетель» (по пьесе Валентина Красногорова) - головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни и о том, что счастье нельзя запланировать. Тонкая, трогательная, лирическая комедия. В спектакле заняты звезды российского театра и кино: Елена Корикова, Игорь Ливанов, Илья Глинников.

2 января, 17:00

Цена билета: 1000 - 2100 руб.

Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд» порадуют псковичей драйвовыми хитами и лирическими праздничными композициями.

3 января, 19:00

Цена билета: 1600 - 2800 руб.

Артисты Белорусского государственного ансамбля «Песняры» едут в наш город с программой «Калядочки», в которую войдут не только широко известные песни («Калядачкi», «Касіў Ясь канюшыну», «Вологда», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Белоруссия» и др.), но и новые работы-премьеры, сразу находящие отклик в сердцах слушателей.

4 января, 18:00

Цена билета: 1000 - 2100 руб.

Одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде приедет в Псков с премьерой программы «Лучшее и новое».

5 января, 18:00

Цена билета: 1500 - 3300 руб.

Самые известные песни, начиная с 60-х и заканчивая настоящим временем, прозвучат в исполнении псковских музыкантов под старый Новый год. На сцену поднимутся «Отцы Хороших Звуков», Джаз-квартет Аркадия Галковского, Fresco, «Капитан Смоллетт», Radio band, «Красивая». Будет жарко!

12 января, 19:00

Цена билета: 500 - 900 руб.

КЛУБ TIR

Российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель» едет в Псков с праздничной программой.

4 января, 20:00

Цена билета: 500 - 700 руб.

Клуб «Тир», ул. Свердлова, 52

Т. 8 (8112) 62-10-54

ГОРОДСКОЙ ЛЕТНИЙ САД ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Учреждение приглашает людей пожилого возраста на праздничный вечер.

4 января, 18:00

В этот же день состоится праздничный вечер для молодежи «Ожидая Рождество».

4 января, 21:00

МП г. Пскова «ГПКиО им. А. С. Пушкина», Октябрьский пр., 34

Т. 8 (8112) 73-70-73.

ПСКОВ

ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Отделение Псково-Изборского музея-заповедника в Пскове приглашает гостей на интерактивные программы и сборные экскурсии на январских каникулах. В составе группы вы можете посетить разные музейные объекты - Кремль, Приказные палаты, квартиры В. И. Ленина и Спегальского, заглянуть в Фондохранилище и побывать на подготовленной сотрудниками музея интерактивной программе.

- «Что растет на елке»

Большой мастер-класс по изготовлению елочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков.

2 января, 11:30 и 13:30

Музейный образовательный центр (ул. Некрасова / ул. Олега Кошевого, 2). Запись по тел. +7 (906) 223-92-43.

- «Старая крепость»

3 января, 13:30

(Кремль, 4)

- «Кремлевская елка»

4 января, 13:30

(Кремль, 4)

- «Как учили в старину»

5 января, 13:30

(Кремль, 4)

- «Рождество - семейный праздник»

6 января, 11:30, 15:30

Запись по телефону: +7 (906) 223-92-43

(ул. Некрасова, 7/ улица Олега Кошевого, 2)

- «Рождество в Приказной палате»

6 января, 13:30

(Кремль, 4)

Псковский кремль (Кремль, 4)

2-7 января, 12:00, 14:30

2-8 января, 12:00, 14:00

2-7 января, 12:00, 15:00

8 января, 12:00

3, 4, 7-9 января, 13:00

3, 4, 7-9 января, 15:00

8 января, 15:00

ДОМ ОФИЦЕРОВ

Санкт-Петербургский театр «Искушение» представит в Пскове программу для женщин - шоу под дождем. Яркая, веселая, романтичная провокация раскроет отношения мужчины и женщины, расскажет о мужской лжи и женских мечтах. Грусть и сожаление, любовь и радость - эти эмоции рассказчика на сцене перерождаются в искусные танцы. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды.

6 января, 17:00

Цена билета: 1000 - 2000 руб.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Юморист Геннадий Ветров посетит Великие Луки с программой «Новогоднее PROветривание».

2 января, 17:00

Цена билетов: 600 - 1200 руб.

Хиты легендарного вокально-инструментального ансамбля советской эпохи «Лейся, песня!» знают и поют до сих пор: «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Кто тебе сказал», «Где же ты была». Подпевайте любимым артистам на концерте в вашем городе 4 января.

4 января, 17:00

Цена билета: 800 - 1000 руб.

Это мероприятие, как отметили в епархии, стало традиционным событием в церковно-общественной жизни города. В фестивале участвуют церковные хоры приходов Великолукской епархии, а также городские и районные хоровые коллективы из разных уголков Псковской области.

8 января, 16:00

Известный великолукский пианист Сергей Шишков выступит с праздничной программой «Рождественский джаз».

11 января, 17:00

Цена билета: 500 - 900 руб.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА

В новогодние каникулы Дом культуры имени Ленина предлагает повеселиться и взрослым: великолучан приглашают на новогоднее представление с караоке и зажигательной дискотекой.

5 января, 18:00

Городской Дом культуры имени Ленина, ул. Малышева, 13

Т. 8 (81153) 6-12-07

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В клубе «Серебряный возраст» намечается праздничная рождественская программа.

10 января, 14:00

Центральная городская библиотека им. М. И. Семевского, читальный зал (ул. Пионерская, 7)

Т.: 8 (81153) 3-73-47, 3-64-59.