Без какого символа псковичи не представляют Новый год: «Комсомолка» провела опрос

В конце декабря в Псковской области распускаются цветы, а морозом даже не пахнет. Но как бы не вели себя предательница-погода и шалунья-природа, Новый год приближается семимильными шагами.

По этому праздничному поводу мы провели опрос среди своих читателей в группе «Комсомольской правды – Псков» в соцсети «ВКонтакте». Псковичи ответили на вопрос: «Без какого символа вы не представляете Новый год?».

Давай, декабрь, у тебя еще несколько дней, чтобы дать людям снега!

Опрос мы составили коварно: необходимо было отметить только ОДИН вариант ответа, когда на выбор представлены самые вкусные, волшебные, наряженные, шипучие и пахучие символы этого зимнего праздника. Можно ли представить новогоднюю ночь без шампанского, оливье и мандаринов? Разве можно не украсить дом зеленой елочкой и мишурой? Представляете ли вы новогоднюю сказку без снега, а праздник без салюта? Но что все-таки важнее?

А вы готовы к празднику?

Итак, самый главный символ Нового года, по мнению наших читателей – ёлка. Этот вариант ответа выбрали больше половины голосовавших (56 процентов). Вполовину меньше набрал вариант «снег». Пушистые хлопья и белые сугробы на Новый год для некоторых людей оказались важнее елки (24 процента).

Любят псковичи новогоднее гуляние у елки.

Так что ради нарядной елочки и снега большинство наших читателей готовы пренебречь фейерверком, шампанским, мандаринами и даже оливье: за мандарины проголосовали 9 процентов, за оливье – 6 процентов, за шампанское – 3 процента, за фейерверк – 1 процент.