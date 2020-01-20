2020-01-20T13:01:51+03:00
Происшествия

Псковичка выдумала ограбление, чтобы избавиться от мужа-тирана

За ложный донос и создание фальшивых доказательств женщине грозит до 6 лет тюрьмы
Анна БЫСТРОВА
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«Незнакомцы украли моё золото», - заявила псковичка в полиции.«Незнакомцы украли моё золото», - заявила псковичка в полиции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Не носить золото, не выходить на улицу без мужа, не прекословить и слушаться безоговорочно. Неукоснительного выполнения этих правил требовал от псковички её супруг-тиран. Женщина не выдержала и решилась на махинацию.

Чтобы избавиться от строгого мужа, псковичка выдумала ограбление. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, женщина долгое время конфликтовала с супругом, который на почве религиозных убеждений запрещал ей делать привычные вещи. Когда же чаща терпения псковички переполнилась, свободолюбивая местная жительница отправилась в полицию.

В отделении она сообщила, что, когда она одна находилась дома с ребёнком, к ней в комнату ворвались незнакомцы. Они забрали её золотые украшения и скрылись. После рассказа о «происшествии», псковичка написала заявление.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» и принялась разыскивать грабителей. В один из дней женщину привлекли к следственным действиям, чтобы та подробно рассказала, как происходило преступление. Однако псковичка стала путаться в показаниях.

Так сотрудники правоохранительных органов выяснили, что никакого ограбления и бандитов в комнате «пострадавшей» не было. Золотые украшения следователи нашли в доме обманщицы.

После этого женщина призналась, что планировала спрятать золото от мужа, развестись с тираном и забрать украшения с собой.

«Украденные» драгоценности нашли в доме заявительницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Украденные» драгоценности нашли в доме заявительницы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь уголовное дело завели уже в отношении заявительницы. Её обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения. За то, что своими действиями обманщица «отвлекла силы и средства правоохранительных органов от расследования реальных уголовных дел», ей грозит реальный срок до шести лет, заключили сотрудники городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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