2020-01-20T14:40:46+03:00
Общество

В детском саду "Золотой петушок" в Псковском районе открылась новая ясельная группа

Помещение отремонтировали в рамках нацпроекта «Демография»
Василиса Алексеева
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Ясельная группа получилась яркой и светлой.Ясельная группа получилась яркой и светлой.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Тямшанском детском саду «Золотой петушок», 20 января, открылась новая ясельная группа для малышей от 2 месяцев до 3 лет.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», она сможет принять 25 детей.

Детский сад, который посещают 146 детей, размещается в здании 1982 года постройки, в нем шесть групп, одна из них — ясельная. По словам представители администрации Псковского района, в очереди на посещение садика состоят 32 ребенка.

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Это мероприятие должно было состояться еще четыре года назад — именно тогда был ликвидирован социальный приют, в помещении которого после ремонта мы открываем новую группу, - сказала глава Псковского района Наталья Федорова.

В ремонт яслей в рамках нацпроекта «Демография» вложили 1 млн 194 тысячи рублей, еще 344 тысячи потратили на оснащение группы.

Наталья Федорова поблагодарила всех причастных к реализации проекта. Особо она отметила социальных партнеров, в числе которых предприятие «Титан-Полимер».

- Мы выполняем социальные обязательства, взятые нашей компанией. Первым этапом запланированной работы стало приобретение для группы мультимедийного оборудования, проектора и мягких игрушек, вторым станет облагораживание территории вокруг детского садика, обустройство детских игровых зон, - отметил генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Садику в этот день также вручили сертификаты от администрации района и администрации волости на приобретение дополнительного инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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