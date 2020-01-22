Как теплая зима влияет на фауну Псковской области

Большая часть жителей региона грустит из-за бесснежной зимы. Ни на лыжах покататься, ни снеговика слепить. А тем временем в лесах под Псковом в январе расцветают цветы и появляются грибы (подробнее...). Повлияла погодная аномалия и на животный мир региона. «Плюс» на градуснике зимой, например, способствует распространению бешенства среди волков.

Медведи спят в берлогах, а среди волков активно распространяется бешенство: как плюсовая температура нынешней зимы влияет на животных и рыб Псковской области, рассказала Татьяна Козина, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 22 января.

Теплая зима положительно сказывается на жизни обитателей лесов: корм оказывается для них более доступным, так как не замерзла почва. К примеру, многоснежные и морозные зимы 2010-2013 годов значительно сократили популяцию косуль на территории региона.

Медведям хорошая погода спать не мешает, в Псковской области выходов медведей из берлог в этом году не зафиксировано.

Среди волков более активно распространяется бешенство: в таких условиях заболевшее животное может намного дольше болеть и распространять инфекцию, не умирая долгое время.

Бесснежная зима медведям спать не мешает.Фото: Максим ШИПЕНКОВ

А вот охотникам в этом году пришлось забыть о зимней охоте: следов нет, животных не видно. Поэтому охотничий пресс и браконьерство в нынешнем сезоне снизились.

А что же с псковским судаком? В экономическом отношении теплая зима благоприятно влияет на состояние запасов судака: увеличились и масса рыбы, и вылов. А с точки зрения биологической существует опасность негативного влияния на икринки и личинки (наблюдается взмучивание воды, загрязненность песком из-за отсутствия покрова), что может в будущем снизить запасы этой рыбы.