2020-01-22T17:40:15+03:00
Общество

Псковские археологи раскрывают секреты работы с артефактами

Что происходит с найденными керамическими изделиями и деревянными постройками, рассказали специалисты
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области. Изделие возрастом около тысячи лет оказалось в руках археолога.Фото: Археологический центр Псковской области. Изделие возрастом около тысячи лет оказалось в руках археолога.
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Фундаменты средневековых построек, перстни, музыкальные инструменты, керамика, деревянный колодец – это лишь малая часть последних археологических находок на территории Псковской области. «А что будет дальше? А куда вы это деваете?» - постоянно любопытствуют псковичи. Археологический центр Псковской области завел негласную рубрику «Ответы на “глупые” вопросы о работе археологов», и делится с горожанами судьбой артефактов и алгоритмом работы с находками.

Детское захоронение и два маленьких горшочка

Фото: Археологический центр Псковской области. Достать, почистить и изучить.

Фото: Археологический центр Псковской области. Достать, почистить и изучить.

Подробности работы с артефактами из керамики специалисты раскрыли на конкретном примере – двух миниатюрных сосудах, обнаруженных в ходе исследований на комплексе памятников у деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера.

В одном из шурфов, искусственно сделанном углублении в недрах земли, под слоем древнерусского поселения археологи «внезапно и совершенно неожиданно» нашли останки ребенка и два практически целых глиняных горшочка рядом. О значении такого захоронения специалисты пока не говорят, фокусируются на работе с керамикой.

Фото: Археологический центр Псковской области. Два горшочка нашли рядом с телом ребенка...

Фото: Археологический центр Псковской области. Два горшочка нашли рядом с телом ребенка...

Сосуды предварительно датируются X-XI веками, один из них лепной, другой – раннегончарный.

Алгоритм действий археологов:

Фото: Археологический центр Псковской области. Неплохо сохранился для тысячи лет.

Фото: Археологический центр Псковской области. Неплохо сохранился для тысячи лет.

- Горшки были аккуратно вытащены, очищены от грязи, для большей безопасности при транспортировке забинтованы умелыми руками археолога. Не менее умелые художники зарисовали и провели замеры сосудов. Теперь дело за специалистами по керамике, которые смогут их гораздо точнее продатировать. Тем самым мы уточним время появления могильника, - рассказывают специалисты Археологического центра.

Керамика легко разрушается и средневековые изделия доходят до нас чаще всего в осколках. Так как эти горшочки хорошо сохранились, их поместят в состав музейной коллекции.

Фото: Археологический центр Псковской области. Все находки нужно изучить, описать и даже нарисовать.

Фото: Археологический центр Псковской области. Все находки нужно изучить, описать и даже нарисовать.

А что будет с деревянным колодцем?

В декабре псковские археологи нашли на улице Леона Поземского следы средневековых усадеб. На территории одной из них сохранился деревянный колодец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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