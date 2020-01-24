Как сумели: губернский почтамт

- Нас всех очень печалит запущенный внешний вид многих старинных зданий в нашем Пскове, и, казалось бы, мы должны радоваться любому ремонту их фасадов. Но иногда некоторые попытки «покрасить» памятник вызывают горькое сожаление и недоумение у меня и у подавляющего большинства моих коллег, - отметил архитектор, научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект»), председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев.

Почему же псковские архитекторы иногда недовольны тем или иным реставрационным проектом. Давайте разберемся на примере здания так называемой «старой почты» в Пскове, что находится напротив Главпочтамта на улице Советской.

ЖЁЛТЫЙ ИЛИ ЗЕЛЁНЫЙ?

Как отметил Владимир Васильев, здание хорошо знакомо не только псковичам, но и гостям нашего города, поскольку уже более двух столетий обозначает собой первоначальный парадный фасад главной псковской площади губернского периода.

Право на разработку проекта реставрации фасадов этого здания получило ООО «Градпроект» из Санкт-Петербурга. В начале 2019 года компания представила результат своих трудов на рассмотрение научно-методического совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Участникам заседания проектировщики показали хорошо знакомые фасады, окрашенные в привычный охристый цвет, сославшись на то, что зондажи («локальное поэтапное раскрытие» - прим. ред.) окрасочного слоя на выбранных ими участках фасадов не обнаружили цвет первоначальной окраски фасадов.

Чертёж главного фасада здания, выполненный псковским губернским архитектором Иоганном Альбрехтом в 1793 г. Узкие окна в центре главного фасада хорошо видны.

Члены методсовета сочли неубедительным этот аргумент и наперебой взялись объяснять своим петербургским коллегам, на каких участках конкретного здания с огромной долей вероятности под поздними наслоениями сохранился первоначальный окрасочный слой.

К тому же, поясняет Владимир Васильев, в том же Петербурге в фондах Российского государственного исторического архива хранятся фиксационные чертежи этого здания, составленные псковским губернским архитектором Иоганном Альбрехтом в 1793 году.

- Именно эти чертежи были в свое время использованы как для составления паспорта памятника, так и для датировки времени постройки этого здания. Судя по этим архивным чертежам, фасады здания были окрашены в зеленый цвет. Причем не в травяной - самый распространенный оттенок зеленого, а близко к слегка разбавленной зеленке, - говорит псковский архитектор. - Альбрехт составил не проектные, а фиксационные чертежи. Следовательно, нет оснований ссылаться на то, что зеленый цвет фасадов был предусмотрен проектом, но не был воплощен в реальности. Даже проектное авторское цветовое решение уже следует рассматривать как один из возможных вариантов окраски реставрируемого здания.

Итак, архитекторы «Градпроекта» решили не возвращать памятнику исторический цвет фасадов.

- Что ж, это их право, коль скоро такое решение одобрено историко-культурной экспертизой, - соглашается Владимир Васильев и отмечает, что, действительно, многим людям, в течение всей своей жизни видевшим «старую почту» только в охристых цветах, было бы сложно свыкнуться с ее новым «старым» обликом.

Существующий вид здания т. н. «Старой почты» в Пскове.

ГДЕ ЖЕ «ОКНО ПАЛЛАДИО»?

Псковский архитектор убежден, что у «старой почты» есть и другие первоначальные элементы, вернуть которые было бы не только несложно, но и необходимо. Это первоначальные узкие окна, располагавшиеся на втором этаже северного фасада по обеим сторонам центрального проема. Они вместе с ним образуют единый архитектурный элемент - так называемое «окно Палладио».

Окна не являются тайной за семью печатями - они существовали еще в первой четверти ХХ века и зафиксированы на всех дореволюционных фотографиях губернского почтамта, в том числе на хрестоматийно известных.

- Что мешало раскрыть эти окна, вернув памятнику его первоначальный, задуманный архитектором фасад? - удивляется архитектор. - Ведь эти узкие окна сразу меняют облик здания, делая более изящной прорисовку членений фасада. Если эти окна не нужны или даже мешают современному функциональному планировочному решению, то есть проверенные способы их музеефикации без полного раскрытия.

Например, сначала полностью разбирают позднюю кирпичную закладку первоначального проема, после чего закладывают его снова, но не кирпичом, а легкобетонными блоками, и не на всю толщину стены, а оставляя ниши с обеих сторон глубиной 50-100 мм. Тем самым, во-первых, обозначают границы первоначального проема, во-вторых, уменьшают нагрузку на фундамент. Наконец, в-третьих, благодаря замене кирпича легкобетонными блоками улучшается теплоэффективность наружной стены.

Но в проекте этих окон нет.

КАРТУШ С ИНТРИГОЙ

Еще один важный элемент фасада, реставрация которого давно назрела, барельеф, заполняющий тимпан (треугольное поле - прим. ред.) фронтона над главным (северным) фасадом. Он, кстати, с 1950-х годов наполовину «упирающийся» в торец пятиэтажного дома и потому воспринимающийся как боковой, изначально являлся главным, поскольку был обращен в сторону главной площади Пскова, простиравшейся от здания губернского почтамта до Приказных палат и здания консистории. Псковичам, особенно тем, кто давно живет в нашем городе, хорошо знаком сюжет этого барельефа: две симметрично стоящие женские фигуры придерживают картуш (художественный мотив в виде обрамленного завитками щита - прим. ред.). В его нижней части расположены выпуклые цифры «1793». Верхняя часть последней цифры имеет явные утраты, поэтому ее можно считать как тройкой, так и пятеркой. Остальная часть картуша представляет собой чистое поле, что не может не вызывать вопросы у искусствоведов и архитекторов.

- Дело в том, что на этом чистом поле явно находилась какая-то деталь, ныне утраченная. В противном случае цифры «1793», означающие дату постройки здания, располагались бы в центральной части картуша, считает Владимир Васильев.

Картуш на тимпане фронтона главного фасада (фрагмент чертежа Ф.И. Уткина), включающий в себя императорский вензель Павла I.

Поскольку архитекторы «Градпроекта» проигнорировали чертежи, хранящиеся в РГИА, они не дали никаких предложений по воссозданию первоначального вида картуша. Однако на упомянутых чертежах прорисовка этого картуша выполнена достаточно детально. Он - находка для настоящих реставраторов. На чертежах, выполненных И. Альбрехтом в 1793 году, в центре картуша запечатлен сложный вензель, в котором вполне можно разглядеть буквы «М» и «Б». Помня о том, что здание было построено для вице-губернатора Михаила Брылкина, присутствие этих букв на картуше вполне логично.

На других чертежах, которые в 1819 году выполнил архитектор Ф. И. Уткин (будущий псковский губернский архитектор, а в те годы служивший архитектором Петербургского почтамта), вензель в центре картуша имеет уже совершенно другой рисунок: абсолютно четко читаемая буква «П» и римская цифра I, символизирующие время правления императора Павла I. Расположенная под вензелем дата из-за нечетко читаемой (как будто переправленной) последней цифры может быть прочтена как «1795» или «1798».

Авторы проекта имели редкую возможность выбрать между двумя историческими формами картуша и воссоздание любой из них без особого труда обосновать. В итоге архитекторы пошли по самому легкому пути: вообще не стали воссоздавать его.

Картуш на тимпане фронтона здания: четыре цифры в нижней части пустого щита.

ОГРАДА КАМЕННАЯ

Проектировщики в своем проекте даже не попытались воссоздать хотя бы небольшой фрагмент каменной ограды и ворот, примыкавших некогда к зданию «старой почты». Места, где находилась эта ограда и ворота, в настоящее время ничем не застроены, и поэтому ничто не мешает воссоздать их фрагменты, уверен псковский архитектор.

- Должен откровенно признаться, что после того, как на заседании научно-методического совета все претензии к представленному проекту были высказаны петербургским проектировщикам, я, как и мои коллеги - псковские архитекторы, предполагал, что авторы проекта исправят и дополнят его. Но увы! - замечает Владимир Васильев.

Еще большим разочарованием стало известие о том, что проект в практически неизмененном виде получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Васильев, председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России:

- Будем верить, что авторы следующего проекта реставрации «старой почты» выполнят его по-настоящему профессионально. Но доживём ли мы до следующего проекта?

КСТАТИ

В здании «старой почты» во время визитов в Псков бывал поэт Александр Пушкин. Владимир Ленин получал здесь литературу, отправленную в Псков из Сибирской ссылки, а марте 1917 года, после отречения Николая II, с балкона, обратился к псковичам командующий Северным фронтом генерал Николай Рузский, который поддержал решение императора покинуть престол. Сейчас здание относится к «Почте России».