2020-01-27T19:04:29+03:00
Звезды

Новый спектакль от режиссера нашумевшего "Ревизора" покажут в Пскове на сцене драмтеатра

Петр Шерешевский готовит для псковичей премьеру спектакля "Село Степанчиково и его обитатели" по повести Федора Достоевского
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото: Андрей Кокшаров. Сцена из спектакля Петра Шерешевского "Ревизор".Фото: Андрей Кокшаров. Сцена из спектакля Петра Шерешевского "Ревизор".
Изменить размер текста:

В марте псковичей ждет новая премьера спектакля от режиссера прогремевшего на всю Россию спектакля «Ревизор» Петра Шерешевского.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции , на этот раз режиссер на псковской сцене поставил спектакль «Село Степанчиково и его обитатели». Петр Шерешевский — главный режиссер Камерного театра Малыщицкого в Санкт-Петербурге. Нашумевший «Ревизор» в постановке этого режиссера, стал номинантом театральной премии «Золотая маска».

Премьера «Села Степанчикова и его обитателей» состоится 20 и 21 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Спектакль создается по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Роль Фомы Фомича Опискина, которого литературоведы называют «русским Тартюфом», в новом псковском спектакле сыграет заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Художником выступает заслуженный деятель искусств России Александр Стройло.

В спектакле заняты: народный артист России Юрий Новохижин, заслуженные артисты России Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова, Сергей Попков, заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, артисты Денис Кугай, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Ксения Соколова, Евгений Терских, Ксения Тишкова, Камиль Хардин, Дарья Чураева, артист Молодой студии театра Ислам Галиуллин.

Билеты на премьерный спектакль можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в билетоматах . Стоимость билетов – от 200 до 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе
Водительское удостоверение можно заменить в МФЦ Пскова
Ушла из жизни заместитель прокурора Пскова Марина Яковлева
О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»
Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января
Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района
Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем
Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире
Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе
Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»
Милош Бикович: Люди в Псковской области невероятные, потрясающие, с ними было работать в удовольствие, как праздник
В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол
Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»