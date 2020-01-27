Новый спектакль от режиссера нашумевшего "Ревизора" покажут в Пскове на сцене драмтеатра

В марте псковичей ждет новая премьера спектакля от режиссера прогремевшего на всю Россию спектакля «Ревизор» Петра Шерешевского.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции , на этот раз режиссер на псковской сцене поставил спектакль «Село Степанчиково и его обитатели». Петр Шерешевский — главный режиссер Камерного театра Малыщицкого в Санкт-Петербурге. Нашумевший «Ревизор» в постановке этого режиссера, стал номинантом театральной премии «Золотая маска».

Премьера «Села Степанчикова и его обитателей» состоится 20 и 21 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Спектакль создается по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Роль Фомы Фомича Опискина, которого литературоведы называют «русским Тартюфом», в новом псковском спектакле сыграет заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Художником выступает заслуженный деятель искусств России Александр Стройло.

В спектакле заняты: народный артист России Юрий Новохижин, заслуженные артисты России Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова, Сергей Попков, заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, артисты Денис Кугай, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Ксения Соколова, Евгений Терских, Ксения Тишкова, Камиль Хардин, Дарья Чураева, артист Молодой студии театра Ислам Галиуллин.

Билеты на премьерный спектакль можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в билетоматах . Стоимость билетов – от 200 до 900 рублей.