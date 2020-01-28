Подвиг рядового Русалкина

Захоронение рядового красноармейца Ивана Семеновича Русалкина, погибшего на Великолукской земле, которое многие годы искали родственники, оказалось на Братском кладбище.

Подарок через года

- В начале января 2020 года на одном из сайтов в интернете завязалась у меня переписка с Софией Русалкиной. Она рассказала о судьбе своего деда Ивана, погибшего в бою за город Великие Луки, - сообщил редакции краевед из города на Ловати Владимир Павлов. - Все эти годы его искали жена, сын, но не смогли найти - знали только, что он погиб под Великими Луками.

Великолучанин попросил Софию прислать полные фамилию, имя, отчество ее дедушки, а затем переслал их краеведу-знатоку воинских захоронений в городе Великие Луки и Великолукском районе Светлане Пасюлиной.

А уже в Рождество - 7 января - краеведы на Братском кладбище города нашли захоронение сражавшегося и погибшего за Великие Луки красноармейца 7-й стрелковой дивизии Ивана Семеновича Русалкина 1912 года рождения. В этот же день внучка узнала, где покоится ее дед. Погиб он 4 января 1943 года.

- Конечно, это чудо! - написала в ответ на хорошее известие София Русалкина, которая сейчас вместе с мужем и дочерью живет в Италии.

Женщина также рассказала, что ее мама живет в Нарве, в Эстонии, в этом году ей исполнится 80 лет, а папа - Владимир Иванович Русалкин - умер в 1995 году. В молодости они искали место захоронения деда в нескольких деревнях, в военкомате в Великих Луках, но не нашли. Сейчас в городе на Ловати живет двоюродная сестра Софии с мужем, они уже пообещали съездить на Братское кладбище и положить цветы от всех.

Мемориал всем защитникам нашей Родины в Великой Отечественной войне возведут около Ржева к 9 мая 2020 года.Фото: Александр СИДОРЕНКО

София Русалкина также поделилась, что ее дедушка по материнской линии Евгений пропал без вести в начале войны в Белоруссии.

- Я, воодушевившись, снова пробую узнать его судьбу. Несколько лет назад даже в «Жди меня» писала. Без ответа. Нашла тут сайт Министерства обороны - попробую им написать, - сообщила София. - Ищите своих родственников, ищите! Чудеса случаются даже через много-много лет…

Вместе с тысячами героев

Как рассказал великолукский краевед, рядовой Иван Семенович Русалкин совершил свой ратный подвиг вместе с тысячами красноармейцев, собратьев по оружию, павших смертью героев, раненых, но продолжавших сражаться с врагами.

- Они освободили Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков 1 января 1943 года (сообщения сводок Совинформбюро от 1, 2, 3 января 1943 года). Полностью и окончательно город был освобожден от двух небольших блокированных в нем немецких группировок 17 января 1943 года.

Фото: lukigrad.ru. Фамилия рядового Русалкина нашлась на одной из плит на военном кладбище в Великих Луках.

Верховный главнокомандующий И. В. Сталин в своем приказе по войскам восьми фронтов от 25 января 1943 года отметил победу в районе Великих Лук в ряду решающих событий рубежа 1942-1943 годов. Он поздравил и вынес благодарность всем участникам освобождения Великих Лук, других городов и населенных пунктов.

- В этом небольшом по объему приказе только три города из 22 отмечены дважды - Сталинград, Великие Луки, Воронеж, - указал на интересный факт Владимир Павлов.

Судя по источникам, которые собрал великолукский краевед, победу Красной армии и освобождение города Великие Луки широко комментировал весь мир.

- Лондонская газета «Санди-экспресс» в январе 1943 года писала: «Красная армия превзошла прежде совершенные ею чудеса. Последнее ее достижение является особенно крупным. Заняты Великие Луки - сильнейшая база противника на всем центральном фронте». Американская газета «Нью-Йорк Таймс» анализировала: «Немцы считали Великие Луки неприступными, но сейчас силы русских возросли настолько, что они сумели занять этот город», - привел цитаты изданий Владимир Павлов.

КОНКРЕТНО

Мемориал всем защитникам нашей Родины в Великой Отечественной войне строится на народные пожертвования и будет возведен к 75-летию Великой Победы многонационального советского народа 9 мая 2020 года.

- Он располагается около города Ржева, в Тверской области, невдалеке от автомобильной трассы Москва - Рига, посередине которой много веков несет свой крест защитника Родины, стоял, стоит и стоять будет русский город Великие Луки, - отметил великолукский краевед.

КСТАТИ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года о награждении группы военачальников (всего 48 человек) командующий Калининским фронтом генерал-полковник М. А. Пуркаев и командующий 3-й ударной армией генерал-майор К. Н. Галицкий были награждены орденами Кутузова I степени. Кузьме Никитовичу присвоили очередное звание «генерал-лейтенант» 30 января 1943 года. Тысячи солдат и офицеров по итогам Великолукской наступательной операции 1942-1943 годов были награждены боевыми орденами и медалями, многие части и соединения получили почетное звание «Гвардейские». За годы Великой Отечественной войны воины 3-й ударной армии освободили 16 городов: первым из них был город Великие Луки, последним - Берлин. Имя 3-й ударной армии увековечено на Знамени Победы.