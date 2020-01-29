Икона из Псково-Печерского монастыря оказалась в Антарктиде

Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря привезли в небольшой храм на полярной станции «Беллинсгаузен». Как икона с псковской земли оказалась в Антарктиде, рассказал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Неслучайная встреча

- Год назад мне с сыном и друзьями посчастливилось побывать на горе Афон, - пишет Михаил Ведерников. - Это удивительное место, где люди живут вне времени, по законам, которые не менялись веками. Здесь каждая встреча и каждое решение приобретают особое, сакральное значение.

В монастыре Святого Пантелеимона губернатор познакомился с человеком «удивительного мужества, с горячим сердцем и светлой душой» - с полярным капитаном Даниилом Гавриловым. Мореплаватель побывал в различных точках земного шара, он единственный за всю историю обошел на яхте Северный полюс за один сезон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/757479" frameborder="0"></iframe> Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря привезли в храм в Антарктиде.ВИДЕО: Instagram Михаила Ведерникова.

Экспедиция в Антарктиду

У гостей Пантелеимонова монастыря родилась идея – в честь 200-летия открытия Антарктиды подарить полярной церквушке две иконы – с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря.

Специально для этого к Рождеству Даниил Гаврилов отправился в экспедицию на остров Ватерлоо, в церковь Святой Троицы у полярной станции «Беллинсгаузен». Капитан привез хранителям церкви икону Святого Пантелеймона с горы Афон и рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Скриншот из видеозаписи в Instagram Михаила Ведерникова. В этой антарктической церкви Даниил Гаврилов венчался с женой.

- Говорят, на горе Афон случайных встреч не бывает. Теперь я могу сказать тоже самое. Спасибо всем, кто помогал организовать это чудо, - закончил Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

28 января 1820 года, 200 лет назад, русская кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду.