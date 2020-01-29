Для реставрации музейных ценностей Псково-Изборского заповедника требуется 1,2 млрд рублей

Прокуратура области провела проверку музеев региона, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ведомства. Прокуроры проверяли, как соблюдается законодательство о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей, а также как музеями расходуются бюджетные деньги.

На территории Псковской области зарегистрированы и работают 18 музеев: в Пскове, Великих Луках, в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Невельском, Порховском, Пыталовском, Себежском районах. Сейчас 11 из 18 музеям требуется ремонт общую сумму в 39,6 млн рублей.

Пять музеев региона не доступны для инвалидов, чтобы обеспечить доступность для инвалидов требуется 3,6 млн рублей. Также в этих музеях не обеспечили право бесплатного посещения музеев детьми до восемнадцати лет и лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам.

Пять музеев пне соответствуют противопожарным и эпидемиологическим требованиям.

Не всегда в области проводятся экспертизы и реставрации музейных ценностей. В частности, только Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику требуется 1,2 млрд рублей для реставрации 806 музейных предметов.

Подготовка кадров музейных работников, особенно хранителей музейных предметов и музейных коллекций — острая проблема для музеев.

Как отметили в прокуратуре, анализ результатов проверок показал, что материально-техническая оснащенность в восьми музеях не соответствует требованиям, установленным законодательством, не хватает специализированных помещений для размещения экспозиций и музейного оборудования, техническое состояние зданий музеев неудовлетворительное.

Разбираться с нарушениями придется главам администраций муниципальных образований - учредителям музеев и руководителям музейных учреждений. В отношении них приняты меры прокурорского реагирования. Также ведомство будет следить за реальном устранением нарушений закона.