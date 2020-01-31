2020-01-31T10:31:09+03:00
Общество

Премию "Народное признание" получили 12 жителей Псковской области

Церемония награждения получивших общественное признание псковичей прошла в Пскове
Василиса Алексеева
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Торжество прошло на сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.Торжество прошло на сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Псковском драм театре 30 января прошло награждение победителей общественной премии «Народное признание-2019».

На юбилейную церемонию, а «Народное признание» в этом году проходит в десятый раз, пришли номинанты, члены жюри, представители городской и областной администраций , бизнеса, творческих коллективов, образовательных учреждений, общественники.

Награждение прошло по 12 номинациям.

Статуэтка премии "Народное признание-2019" Фото: Дарья ХВАТКОВА

Статуэтка премии "Народное признание-2019"Фото: Дарья ХВАТКОВА

В номинации «Сервис» победителем стал пансионат «Кривск» в Печорском районе.

Великолукский агропромышленный холдинг получил Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка».

Директора Центра лечебной педагогики в Пскове, члена Общественной палаты РФ Андрея Царёва признали «Лидером».

Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев получил премию в номинации «Рекорд».

Непросто было сделать выбор в номинации «Поступок». Там за победу боролись несколько человек. Спасшие тонущих детей школьники Арсений Валентионок из Себежа, и Иван Степанов из Пскова во время голосования на сайте псковского агентства информации получили практически одинаковое количество голосов. Члены жюри решили вручить статуэтку каждому из ребят. Третий кандидат в этой номинации Порхович Андрей Куклин, также спасший тонувшую девочку, который был третьим кандидатом в этой номинации, получил специальный приз от главы Порховского района Виктора Степанова.

В номинации «Защита» награду получили полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов, спасшие из огня трёх человек.

«Талантом» признали учащегося Детской школы искусств города Великие Луки, композитора Елисей Альт.

Скейт-парк «Волна» одержал победу в номинации «Открытие».

В номинации «Признание» награду получила создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко.

В номинации «Инициатива» отметили сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков».

Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках стал самым лучшим в номинации «Событие», проект «Лига дворового футбола Псковской области» отметили номинацией «Команда 2018».

Зрители поддерживали всех номинантов премии. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Зрители поддерживали всех номинантов премии.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Номинантов премии «Народное признание» выдвигают жители Псковской области. Премию получают те, за кого больше всего голосуют люди. За десять лет премии народное признание получили более сотни псковичей. Организатором общественной премии выступает Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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