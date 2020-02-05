2020-02-05T13:34:23+03:00
Общество

Бланк за январь акции «Губернаторский дневник» вышел в свежем номере «КП» 5 февраля

Ищите газету на прилавках магазинов и в почтовых отделениях
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Бланк за январь в номере "КП" от 5 февраля 2020 года.Бланк за январь в номере "КП" от 5 февраля 2020 года.Фото: Алёна Комарова
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"Пятерки" за декабрь вы выставили в декабрьский бланк? Теперь настало время покупать газету, и заполнять бланк за январь. Это второй бланк во втором триместре этого учебного года.

Ищите свежий номер газеты «Комсомольская правда» в сетях "Магнит", "Пятерочка", в супермаркетах "Лента", "Пчелка", "Империал", в киосках "Пресса", почтовых отделениях города. Также газету можно приобрести у нас в отделе распространения по адресу: Пароменская, д. 21/33, первый этаж.

Выставляйте вместе с классным руководителем в бланк свои «пятерки», полученные в январе. Напоминаем, что выставляются только «пятерки» из классного журнала. Оценки из тетрадей заносить в таблицу не надо! Заверьте свои результаты подписью директора школы и печатью вашего учебного заведения. И дожидайтесь бланка за февраль.

КОНКРЕТНО

Проект «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в седьмой раз.

По его итогам выбираются 12 сильнейших школьников с наибольшим количеством «пятерок» в четырех группах. И каждый из них получает приглашение побывать в гостях у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Победителями первого, осеннего, триместра стали ребята из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого и Пустошкинского района.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие-то вопросы о ходе акции, смело обращайтесь в редакцию «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97. Вы также можете отыскать нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области», в ней регулярно появляются самые актуальные новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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