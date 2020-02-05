Пес с непростой судьбой Марвин отправился из Пскова в Туапсе

Хозяйка страдающего от одиночества пса Марвина-Белого Юлия прилетела в Псков, чтобы забрать его из приюта общественной организации «Зоозащита» «Лесопилка» .

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", четыре года назад Юлия со своим теперь уже бывшим мужем забрала собаку с непростой судьбой из приюта. Туда он попал в очень тяжелом физическом и эмоциональном состоянии. После того, как Марвин попал в семью, он жил - не тужил, а затем супруги развелись. Супруг не отдал пса своей бывшей жене, а через некоторое время бросил на произвол судьбы, отправив снова в приют.

Трогательную встречу Марвина и Юлии запечатлели сотрудники «Зоозащиты». Несмотря на то, что Марвин не видел хозяйку два года, он ее узнал.

Фото: vk.com/zoopskov. Марвин-Белый узнал свою хозяйку.

Сегодня, 5 февраля, после обеда девушка вместе с Белым на машине «Зоозащиты» отправились в Санкт-Петербург, чтобы затем уехать на поезде в Туапсе.

- Марвин благодарит всех, кто протянул руку помощи и сделал мечту реальностью! Марвин едет домой!- поблагодарили зоозащитники всех неравнодушных горожан, которые за сутки собрали на переезд Марвина около 40 тысяч рублей.

Фото: vk.com/zoopskov. Как же он скучал!

Марвин - пес тонкой душевной организации, поэтому чтобы перевезти его без стресса в Туапсе, понадобилось выкупить все купе. Для этого требовалось более 20 тысяч рублей. Неравнодушные жители Пскова и Туапсе быстро собрали сумму почти вдвое большую, чем было необходимо.

Фото: vk.com/zoopskov. Марвин отправился жить к морю.

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