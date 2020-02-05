Патох Каюмович Шодиев стал «Меценатом года»

Более двух десятилетий он занимается благотворительностью в России, в своей родной стране Узбекистане и других государствах. Минувший год принес ему звание «Меценат года».

Патох Шодиев назван «Меценатом года» в Санкт-Петербурге

VIII Санкт-Петербургский международный форум прошел осенью прошлого года. Фаттах Шодиев был награжден в середине ноября министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским двумя знаками отличия: «За благодеяние» и дипломом «Меценат Года». Кроме этого правительство Российской Федерации высказало предпринимателю благодарность за беспрецедентную по масштабам благотворительную деятельность.

Награждался Патох Шодиев в Белоколонном зале, который находится в одном из залов Музея Фаберже. Бизнесмен удостоился звания «Меценат года» за весомое финансирование гастролей в РФ традиционного японского театра Кабуки.

Труппа «Сетику Гранд Кабуки-Тикмацу-дза» гастролировала осенью 2018 года в столице федерации, а также в Санкт-Петербурге.

Это культурное событие вызвало большой резонанс среди ценителей театрального искусства в России, поскольку этот японский театр очень редко гастролирует за пределами своей родной страны. Спектакли Кабуки посетили более 10 000 зрителей. Это были не только настоящие ценители японской культуры, а и те, для кого подобные, традиционные для Японии, представления были в новинку.

После награждения Фаттах Шодиев прокомментировал это событие. Сказал, что он и его благотворительный фонд работают ради того, чтобы были сделаны конкретные полезные дела. А награды, которые сопутствуют этой деятельности, интересуют Патоха и его помощников в последнюю очередь. Но бизнесмен выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие культурных взаимоотношений между двумя странами в виде престижной премии «Меценат года».

Фаттах Шодиев - особенности благотворительной деятельности

Фаттах Шодиев постоянно финансирует и поддерживает студентов, детей и творческих личностей с 1996 года. Именно тогда он создал Международный благотворительный фонд Шодиева. К приоритетам деятельности фонда можно отнести финансирование образовательных программ, поддержке международных культурных отношений и помощь талантливым детям.

Патох Шодиев постоянно укрепляет дружественные российско-японские отношения в культурной и образовательной сферах. Это - один из приоритетов его меценатской деятельности. Перекрестный год Японии и России в 2018-2019 годах благотворительным Фондом были реализовано много масштабных проектов культурного характера, позволяющих гражданам Федерации и “страны восходящего солнца” приобщиться к культуре друг друга.

Одно из значимых событий ушедшего года - премьера документальной киноленты «На пути к доверию: русские в Японии». Фильм сняли за счет финансирования благотворительного Фонда. Сюжет картины знакомит зрителей с историей международных отношений между двумя странами. Центральное место в ленте отведено людям, которые на протяжении последних 200 лет предпринимали непростые попытки сблизить народы России и Японии. А также сделать доступной и понятной другому народу культуру своей родины, минимизировать политические конфликты и недоразумения.

Впервые киноленту продемонстрировали в конце июня 2019 года, в столице России, в Центре документального кино. А в середине сентября прошлого года фильм продемонстрировали в рамках специального показа во Владивостоке, в МКФ «Меридианы Тихого».

Фаттах Шодиев и его благотворительный Фонд 10 лет подряд выступают в качестве главного мецената фестиваля J-FEST, который представляет современную японскую культуру в России. Проходил он в третьей декаде июля прошлого года в столичном ЦПКиО им. М.Горького. Каждый год на площадках фестиваля можно ознакомиться с творчеством актеров, музыкальных исполнителей, танцовщиц и других деятелей японского искусства. Кроме этого, россияне могут увидеть современные японские киноленты. В прошлом году J-FEST посетили не меньше 150 000 коренных жителей Москвы и ее гостей.

Четыре года Патох Шодиев в лице своего фонда оказывает финансовую поддержку самому крупному Фестивалю российской культуры в стране восходящего солнца. Фестиваль посетили почти 5 000 000 японцев по всей стране. В нем приняли участие более 6 сотен представителей деятелей искусства из России.

Почетное звание «Меценат года» присваивают масштабным благотворительным деятелям за весомый денежный вклад в проекты, созданные с целью сбережения культурного фонда России. А также за финансирование музеев, театров, выставочных центров и прочих культурных объектов. С момента возникновения этой награды ее удостаивались видные политические, культурные деятели, а также предприниматели: Алишер Усманов, Сергей Адоньев.