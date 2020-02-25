Вошедшие в список ЮНЕСКО псковские храмы покажут на выставке в Париже

С 18 марта по 19 апреля этого года в Париже будет проходить выставка "Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы". Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщил портал проекта "Русские сезоны". Экспозиция разместится в Российском центре науки и культуры в Париже. Вход свободный.

Выставку организовал международный культурный проект «Русские сезоны» совместно с Патриаршим советом по культуре. Он посвящен одному из направлений русского храмового зодчества – псковским православным храмам, в том числе включенным в 2019 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В список ЮНЕСКО попали 10 храмов Пскова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На выставке представят старинную русскую традицию каменного храмоздательства и сохранившийся до наших дней национальный колорит, присущий сакральным архитектурным памятникам древнего Пскова. Посетители смогут познакомиться с псковской школой зодчества, а также с каждым из десяти храмов, включенных в список ЮНЕСКО. Уделено внимание и православным легендам Псковщины.

В список ЮНЕСКО попали 10 храмов Пскова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Значительная часть выставки создана с помощью современных информационных технологий, в ней используются 3D-модели, проекционные стенды, интерактивная книга и сенсорные экраны. Среди экспонатов, специально созданных для выставки, макеты Псковского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и церкви Богоявления с Запсковья.