"Даёшь Пскову маяк! Да не просто маяк – а смотровую площадку!"

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", жительница Пскова Дарья Калугина на своей странице в "Фейсбуке" предложила идею создания в областном центре маяка-смотровой площадки из водонапорной башни рядом с памятником архитектуры - зданием фабрики Майера. Свое послание она назвала "открытым письмом-голосованием".

"Здания фабрики Генриха Юльевича Майера в Пскове уже несколько лет притягивают мой взгляд как магнитом. «Какую конфетку из этого уголка можно сделать», думала я каждый раз, перемещаясь мимо… Один дом Майера чего стоит. И ведь нашёлся инвестор! Низкий поклон Николаю Ивановичу З. – он не государственный служащий, но в город, с которого начинается Россия, вкладывает очень важное от себя лично. Он возводит не тесные «человейники» и приторные торговые центры. Он строит для нас, для наших детей поистине грандиозные, перспективные объекты. Началось ведь движение. Искреннее большенное спасибо!", - предварила Дарья свою идею благодарностью псковскому инвестору.

Далее она отметила, что "идея давно пылится на полке. Это можно сказать открытое письмо-голосование. А вдруг из этого что-то получится)".

Дарья напомнила, что в историческом центре города - "супер-концентрация наикрасивейших объектов - Псковский Кром с Троицким собором, Золотая набережная, заигравшие новыми красками Палаты Постниковых, устье Великой и Псковы с упитанными помолодевшими башнями, церквушки и парки. Тут стоит грустная потрёпанная башня. Многие её даже толком не замечали. У нас многое действительно лучше не замечать… Ну это другая история. А если присмотреться и мысленно взобраться наверх? Это идеальное место для смотровой площадки! До главной изюминки города – Псковского Кремля рукой подать. Туристические потоки прямо у подножия. Уверена, никто не пройдёт равнодушно – непременно захочется взглянуть сверху".

Фото Дарья Калугина. Таким видится автору маяк в центре Пскова.

Свое сообщение псковичка подкрепила фотографиями, на которых с помощью графического редактора, воплощен художественный замысел маяка со смотровой площадкой. Как следует из комментариев Дарьи к посту, предложенный вид вовсе не образец, который предлагается воплотить в точности в жизнь, а лишь идея возможности "интересного использования".

"Граждане, если идея «зашла», напишите под постом «Я за маяк в Пскове», репосты приветствуются громкими овациями. Чем больше отзывов, тем проще начать движение", - призвала обитателей "Фейсбука" автор идеи.

Фото Дарья Калугина. Водонапорная башня находится рядом с памятником архитектуры в стиле модерн - домом Генриха Майера.

Комментаторы живо откликнулись на призыв, и высказали свою точку зрения. Мнения, как и водится, разделились. Одни поддержали предложенный вариант, другие напомнили, что водонапорная башня - памятник архитектуры и перестраивать его нельзя.