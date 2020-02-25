2020-02-25T15:51:33+03:00
Общество

"Даёшь Пскову маяк! Да не просто маяк – а смотровую площадку!"

Под смотровую площадку псковичка Дарья Калугина предложила использовать здание водонапорной башни у фабрики Майера
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото Дарья Калугина. Таким видится автору маяк в центре Пскова.Фото Дарья Калугина. Таким видится автору маяк в центре Пскова.
Изменить размер текста:

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", жительница Пскова Дарья Калугина на своей странице в "Фейсбуке" предложила идею создания в областном центре маяка-смотровой площадки из водонапорной башни рядом с памятником архитектуры - зданием фабрики Майера. Свое послание она назвала "открытым письмом-голосованием".

"Здания фабрики Генриха Юльевича Майера в Пскове уже несколько лет притягивают мой взгляд как магнитом. «Какую конфетку из этого уголка можно сделать», думала я каждый раз, перемещаясь мимо… Один дом Майера чего стоит. И ведь нашёлся инвестор! Низкий поклон Николаю Ивановичу З. – он не государственный служащий, но в город, с которого начинается Россия, вкладывает очень важное от себя лично. Он возводит не тесные «человейники» и приторные торговые центры. Он строит для нас, для наших детей поистине грандиозные, перспективные объекты. Началось ведь движение. Искреннее большенное спасибо!", - предварила Дарья свою идею благодарностью псковскому инвестору.

Далее она отметила, что "идея давно пылится на полке. Это можно сказать открытое письмо-голосование. А вдруг из этого что-то получится)".

Дарья напомнила, что в историческом центре города - "супер-концентрация наикрасивейших объектов - Псковский Кром с Троицким собором, Золотая набережная, заигравшие новыми красками Палаты Постниковых, устье Великой и Псковы с упитанными помолодевшими башнями, церквушки и парки. Тут стоит грустная потрёпанная башня. Многие её даже толком не замечали. У нас многое действительно лучше не замечать… Ну это другая история. А если присмотреться и мысленно взобраться наверх? Это идеальное место для смотровой площадки! До главной изюминки города – Псковского Кремля рукой подать. Туристические потоки прямо у подножия. Уверена, никто не пройдёт равнодушно – непременно захочется взглянуть сверху".

Фото Дарья Калугина. Таким видится автору маяк в центре Пскова.

Фото Дарья Калугина. Таким видится автору маяк в центре Пскова.

Свое сообщение псковичка подкрепила фотографиями, на которых с помощью графического редактора, воплощен художественный замысел маяка со смотровой площадкой. Как следует из комментариев Дарьи к посту, предложенный вид вовсе не образец, который предлагается воплотить в точности в жизнь, а лишь идея возможности "интересного использования".

"Граждане, если идея «зашла», напишите под постом «Я за маяк в Пскове», репосты приветствуются громкими овациями. Чем больше отзывов, тем проще начать движение", - призвала обитателей "Фейсбука" автор идеи.

Фото Дарья Калугина. Водонапорная башня находится рядом с памятником архитектуры в стиле модерн - домом Генриха Майера.

Фото Дарья Калугина. Водонапорная башня находится рядом с памятником архитектуры в стиле модерн - домом Генриха Майера.

Комментаторы живо откликнулись на призыв, и высказали свою точку зрения. Мнения, как и водится, разделились. Одни поддержали предложенный вариант, другие напомнили, что водонапорная башня - памятник архитектуры и перестраивать его нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка
Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту
Марина Гаращенко приехала с проверкой в Островский роддом после жалобы на суп с личинками
Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»
Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу
Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине
Псковичи проголосовали за благоустройство парка имени Юрия Гагарина
Педагог детской музыкальной школы Великих Лук погибла в ДТП в Новосокольническом районе
В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля
Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто
Инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб в Пскове
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил губернатор дновским ветеранам
Машина с пятью детьми в салоне съехала в кювет в Гдовском районе
В одном из банков Пскова в сданной выручке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру
«Странно, что ответственные не видят этого сами»: Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию «Купола»
Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина
Новых руководителей назначили в трех районных отделах псковского следкома
1 марта в Пскове состоится турнир по дзюдо памяти 6-й роты
В Троицкий собор привезли икону Главного Храма Вооруженных Сил России
В Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области
В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова