Бланк «Губернаторского дневника» за февраль вышел в свежем номере «Комсомольской правды-Псков»
В сегодняшнем номере «Комсомольской правды-Псков» от 26 февраля вышел бланк «Губернаторского дневника» за февраль. Еще один бланк выйдет в номере 3 марта. Настало время считать школьные пятерки за второй триместр.
Свежий номер газеты с бланком ищите в сетях «Магнит», «Пятерочка», в супермаркетах «Лента», «Пчелка», «Империал», в киосках «Пресса», почтовых отделениях города. Также газету можно приобрести у нас в отделе распространения по адресу: Пароменская, д. 21\33, на 1-м этаже здания.
Вместе с бланками за декабрь и январь присылайте итоги февраля в редакцию.
Напомним, что в бланк необходимо вписать пятерки по всем школьным предметам из школьного журнала - за каждый месяц свой бланк. Оценки в тетрадях не учитываются. Три бланка с оценками за зимний триместр вложите в конверт и пришлите по почте или отсканируйте/сфотографируйте и пришлите по электронной почте.
Каждый бланк должен быть правильно заполнен: не забывайте указать имя ученика, классного руководителя, контакты родителей.
Бланк за февраль ищите в свежем номере КП.
Ваши бланки обязательно должен подписать директор школы, он же поставит печать образовательного учреждения.
Бланки мы ждем в редакции до 15 марта. После подсчета пятерок, мы определим победителя в каждой возрастной категории. Победителями станут школьники набравшие самое большое число пятерок. В каждом триместре мы выбираем четырех школьников-отличников.
Всех победителей акции «Губернаторский дневник», а их будет 12, пригласит на чаепитие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
КОНКРЕТНО
Адрес для писем: 180007, Псков, улица Пароменская, дом 21\33. Принести бланк можно в каб. 27 на 3-м этаже здания.
Электронная почта: info@pskovkp.ru. Не забудьте в теме письма написать — Губернаторский дневник_ФИО ученика.
Если у вас возникли какие-то вопросы о ходе акции, обращайтесь в редакцию «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97. Вы также можете отыскать нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области», в ней регулярно появляются самые актуальные новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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