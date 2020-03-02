«Низкий поклон родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят»: Владимир Путин почтил память десантников 6-й роты в Пскове

В региональный День памяти воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье, президент России Владимир Путин посетил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (фоторепортаж). Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе региональной администрации.

- Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом. Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, к сожалению, было много, особенно в сложный переходный период. Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили! - обратился президент на концерте, посвященном подвигу псковских десантников.

Фото: pskov.ru. 1 марта - День памяти героев 6-й роты.

Владимир Путин подчеркнул, что десантники 6-й роты показали, на что способен русский солдат.

- Низкий поклон родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами. Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте, - сказал Глава государства.

Глава государства возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черехе. Затем отправился на территорию дивизии, где пообщался с родителями и родственниками погибших военнослужащих, которые по традиции в этот день приезжают в Псков с самых разных уголков страны.

Фото: pskov.ru. Верховный главнокомандующий провел смотр личного состава полка.

Затем верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин провел смотр личного состава полка. Военнослужащие 104-го полка прошли торжественным маршем.

Глава государства заметил, что вся история ВДВ – это легендарные примеры храбрости, выучки, решимости.

- Солдаты и офицеры 104-го полка вписали в нее яркие страницы воинской доблести, не раз проявляли высочайший профессионализм, никогда не жалели себя ни в учении, ни в бою. Наш народ гордится вами. Верит, что вы и впредь будете стоять на страже интересов России, защищать ее безопасность и жизнь наших людей. И если понадобится, дадите противнику достойный отпор - как это сделали ваши товарищи, навеки ваши однополчане, гвардейцы 6-й роты. Благодарю вас за службу, - заключил Владимир Путин.

Фото: pskov.ru. Родственники десантников поблагодарили президента за память о 6-й роте.

В памятной церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, командование Воздушно-десантных войск, дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения.