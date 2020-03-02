Псковичи могут найти информацию о ветеране Великой Отечественной войны по фотографии

В России появился онлайн-сервис «Лица Победителей», который поможет найти ветерана Великой Отечественной войны на фотографиях военного времени и информацию о нем. «Комсомолка» узнала о проекте, возникшем к 75-летию Победы.

Скриншот: лицапобеды.рф.

Поиск информации происходит по следующему алгоритму. Вы загружаете фотографию человека на сайт лицапобедителей.рф. Система анализирует кадр, создает матрицу лица, которую моментально сравнивает с миллионами лиц на других фотографиях военных лет. При наличии совпадений сайт выдает фотографии похожих людей с ссылками на источники, из которых вы можете получить сведения о месте сражения, фотографии документов, архивные данные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/764100" frameborder="0"></iframe> На сайте "Лица Победителей" можно найти информацию о ветеране по его фотографии.Видео: лицапобедителей.рф.

Поиск происходит по базе данных, собранной из открытых источников и архивов со всего мира.

Теперь любой желающий имеет возможность найти своих близких, знакомых и фронтовых друзей по фотографии.

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