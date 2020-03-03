Афиша праздничных мероприятий к 8 Марта 2020 в Пскове

Вот-вот наступит первый весенний праздник. Цветы, конфеты, комплименты и три выходных дня - всё для прекрасных женщин. Самое время отправиться на концерт, спектакль или клубную вечеринку, надеть самый элегантный наряд, ловить восхищенные взгляды и получать удовольствие от музыки, от праздника, от жизни. «Комсомолка» узнала, куда можно сходить в праздничные выходные всей семьей, а куда вход открыт только дамам.

ДОМ ОФИЦЕРОВ (Псков, Комдива Кирсанова, 5)

Мужской концерт «Шерше Ля Фам»

7 марта, 16:00

6+

В программе хореографические, вокальные, цирковые номера, выступление духового оркестра, скрипки, балалайки, театральные зарисовки. Зрителей порадуют ансамбли «АртМастер», «Русские узоры», «Стар-Бэнд», театр «Гротеск» и гости программы: Заслуженный артист России Александр Либ, Сергей Оборотнев, Роман Суховский.

Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 56-88-35.

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (Псков, пл. Победы, 1)

Концерт для любимых мам «С праздником весны!»

8 марта, 13:00

0+

Женщин приглашают на мероприятие детские коллективы города. Вокальная студия «Город детства», «Щелкунчик», Псковский цирк и «Радость» подготовили праздничные номера для зрителей.

Мужской концерт для любимых дам

8 марта, 17:00

6+

- Такого количества мужчин на сцене вы еще не видели ни разу! – предупреждают организаторы.

Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 66-26-40

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ (Псков, Некрасова, 24)

Концерт группы Dagamba

8 марта, 19:00

6+

8 марта в Пскове в третий раз выступит латвийская группа Dagamba, концерты которой традиционно проходят при аншлагах из-за невероятной энергии и мощности их музыки.

Dagamba объединяет музыкальные культуры, в их аранжировках сосуществует мировой рок, поп и классическая музыка. В их исполнении одинаково впечатляет как сочинения Бетховен, так и композиции британской рок-группы Led Zeppelin.

Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 66-89-20

ПСКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (Псков, Пушкина, 13)

«Ревизор», фантазия в двух действиях на тему комедии Н.Гоголя (режиссер Петр Шерешевский).

6 марта, 19:00

18+

«Случайный вальс», музыкальный спектакль ансамбля «Будимир»

7 марта, 16:00

12+

«Соседи», лирическая комедия с преувеличениями в 2-х действиях (режиссер Александр Кладько)

7 марта, 18:00

12+

Эпизод из спектакля "Метель".Фото: Андрей Кокшаров

«Метель», постановка пьесы В.Сигарева по мотивам повести А.С.Пушкина (режиссер Алессандра Джунтини)

8 марта, 16:00, 19:00

12+

«Ионыч» (режиссер Василий Сенин)

9 марта, 18:00

12+

Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 72-80-22

ТЕАТР «NOSTOS» (Псков, Конная, 2)

«Геркулес – V», трагифарс по мотивам пьесы Ф.Дюрренматта «Геркулес и Авгиевы конюшни»

7 марта, 17:00

16+

Вход свободный

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ (Борисовичи, Балтийская, 11)

Ледовый дворец в Пскове в праздничные выходные работает все 3 дня:

7 марта: 18:15-19:15; 22:00-23:00 – ночное массовое катание.

8 марта: 17:30-18:30; 18:45-19:45; 20:00-21:00.

9 марта: 16:30-17:30; 17:45-18:45; 19:00-20:00.

ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Афиша: Псковский музей-заповденик.

Афиша: Псковский музей-заповденик.

Афиша: Псковский музей-заповденик.

ПСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ (Псков, Конная, 3)

«Любопытный слоненок»

7 марта, 12:00

Для детей от 3 лет

«Карнавал животных»

8 марта, 12:00, 14:00

Для детей от 5 лет

Справки по телефону: 8 (8112) 56-33-13.

ПСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ (Псков, Советская, 64а)

Проделки Луны

6 марта, 16:00

Для детей от 6 лет

Пришелец из пояса астероидов

8 марта, 12:00

Для детей от 6 лет

Загадки астрономии

8 марта, 13:00

Для детей от 6 лет

Справки по телефонам: 8 (8112) 66-17-53, 66-86-03

Фото: pixabay.com.

КЛУБ «ТИР» (Псков, Свердлова, 52)

Важная «Пробка на штопоре»

7 марта, 23:00

18+

- Прозвучат только те пластинки, которые регулярно находили тёплый отклик на танцполе у прекрасной половины человечества, - отмечают в клубе.

Подробнее «ВКонтакте», справки по телефону: 8 (8112) 62-10-54.

FAMILY BAR (Псков, Рокоссовского 22А)

Закрытая вечеринка для девушек

7 марта, 21:00

18+

В программе: эротическое шоу, фуршет, фотосессия, цветы и комплименты.

Подробности «ВКонтакте», справки по телефону: 8 (8112) 61-61-00.

NATA INN (GRILL & DANCE) (Псков, Советская, 108)

7 и 8 марта

18+

7 марта специальные гости: кавер-группа «Fresco»

Подробнее «ВКонтакте», справки по телефонам: 89116900303, 8 (8112) 20-15-20.

8 МАРТА В КИНО

Новинки недели в кинотеатрах: «Отель “Белград”» (комедия, 6+), «Милый друг» (фантастика, 12+), «Ингер» (спектакль, 16+), «Один вдох» (драма, 12+), «Остров фантазий» (ужасы, 16+), «Очень женские истории» (мелодрама, 18+), «Человек-невидимка» (триллер, 18+), «Вперед» (мультфильм, 6+).