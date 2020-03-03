Афиша праздничных мероприятий к 8 Марта 2020 в Пскове
Вот-вот наступит первый весенний праздник. Цветы, конфеты, комплименты и три выходных дня - всё для прекрасных женщин. Самое время отправиться на концерт, спектакль или клубную вечеринку, надеть самый элегантный наряд, ловить восхищенные взгляды и получать удовольствие от музыки, от праздника, от жизни. «Комсомолка» узнала, куда можно сходить в праздничные выходные всей семьей, а куда вход открыт только дамам.
ДОМ ОФИЦЕРОВ (Псков, Комдива Кирсанова, 5)
Мужской концерт «Шерше Ля Фам»
7 марта, 16:00
6+
В программе хореографические, вокальные, цирковые номера, выступление духового оркестра, скрипки, балалайки, театральные зарисовки. Зрителей порадуют ансамбли «АртМастер», «Русские узоры», «Стар-Бэнд», театр «Гротеск» и гости программы: Заслуженный артист России Александр Либ, Сергей Оборотнев, Роман Суховский.
Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 56-88-35.
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (Псков, пл. Победы, 1)
Концерт для любимых мам «С праздником весны!»
8 марта, 13:00
0+
Женщин приглашают на мероприятие детские коллективы города. Вокальная студия «Город детства», «Щелкунчик», Псковский цирк и «Радость» подготовили праздничные номера для зрителей.
Мужской концерт для любимых дам
8 марта, 17:00
6+
- Такого количества мужчин на сцене вы еще не видели ни разу! – предупреждают организаторы.
Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 66-26-40
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ (Псков, Некрасова, 24)
Концерт группы Dagamba
8 марта, 19:00
6+
8 марта в Пскове в третий раз выступит латвийская группа Dagamba, концерты которой традиционно проходят при аншлагах из-за невероятной энергии и мощности их музыки.
Dagamba объединяет музыкальные культуры, в их аранжировках сосуществует мировой рок, поп и классическая музыка. В их исполнении одинаково впечатляет как сочинения Бетховен, так и композиции британской рок-группы Led Zeppelin.
Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 66-89-20
ПСКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (Псков, Пушкина, 13)
«Ревизор», фантазия в двух действиях на тему комедии Н.Гоголя (режиссер Петр Шерешевский).
6 марта, 19:00
18+
«Случайный вальс», музыкальный спектакль ансамбля «Будимир»
7 марта, 16:00
12+
«Соседи», лирическая комедия с преувеличениями в 2-х действиях (режиссер Александр Кладько)
7 марта, 18:00
12+
Эпизод из спектакля "Метель".Фото: Андрей Кокшаров
«Метель», постановка пьесы В.Сигарева по мотивам повести А.С.Пушкина (режиссер Алессандра Джунтини)
8 марта, 16:00, 19:00
12+
«Ионыч» (режиссер Василий Сенин)
9 марта, 18:00
12+
Подробнее на сайте, справки по телефону: 8 (8112) 72-80-22
ТЕАТР «NOSTOS» (Псков, Конная, 2)
«Геркулес – V», трагифарс по мотивам пьесы Ф.Дюрренматта «Геркулес и Авгиевы конюшни»
7 марта, 17:00
16+
Вход свободный
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ (Борисовичи, Балтийская, 11)
Ледовый дворец в Пскове в праздничные выходные работает все 3 дня:
7 марта: 18:15-19:15; 22:00-23:00 – ночное массовое катание.
8 марта: 17:30-18:30; 18:45-19:45; 20:00-21:00.
9 марта: 16:30-17:30; 17:45-18:45; 19:00-20:00.
ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Афиша: Псковский музей-заповденик.
Афиша: Псковский музей-заповденик.
Афиша: Псковский музей-заповденик.
ПСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ (Псков, Конная, 3)
«Любопытный слоненок»
7 марта, 12:00
Для детей от 3 лет
«Карнавал животных»
8 марта, 12:00, 14:00
Для детей от 5 лет
Справки по телефону: 8 (8112) 56-33-13.
ПСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ (Псков, Советская, 64а)
Проделки Луны
6 марта, 16:00
Для детей от 6 лет
Пришелец из пояса астероидов
8 марта, 12:00
Для детей от 6 лет
Загадки астрономии
8 марта, 13:00
Для детей от 6 лет
Справки по телефонам: 8 (8112) 66-17-53, 66-86-03
Фото: pixabay.com.
КЛУБ «ТИР» (Псков, Свердлова, 52)
Важная «Пробка на штопоре»
7 марта, 23:00
18+
- Прозвучат только те пластинки, которые регулярно находили тёплый отклик на танцполе у прекрасной половины человечества, - отмечают в клубе.
Подробнее «ВКонтакте», справки по телефону: 8 (8112) 62-10-54.
FAMILY BAR (Псков, Рокоссовского 22А)
Закрытая вечеринка для девушек
7 марта, 21:00
18+
В программе: эротическое шоу, фуршет, фотосессия, цветы и комплименты.
Подробности «ВКонтакте», справки по телефону: 8 (8112) 61-61-00.
NATA INN (GRILL & DANCE) (Псков, Советская, 108)
7 и 8 марта
18+
7 марта специальные гости: кавер-группа «Fresco»
Подробнее «ВКонтакте», справки по телефонам: 89116900303, 8 (8112) 20-15-20.
8 МАРТА В КИНО
Новинки недели в кинотеатрах: «Отель “Белград”» (комедия, 6+), «Милый друг» (фантастика, 12+), «Ингер» (спектакль, 16+), «Один вдох» (драма, 12+), «Остров фантазий» (ужасы, 16+), «Очень женские истории» (мелодрама, 18+), «Человек-невидимка» (триллер, 18+), «Вперед» (мультфильм, 6+).
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