25 лет ищут… и находят

За 25 лет своей работы поисковики Псковской области подняли и захоронили с почестями больше 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. За поисками стоят годы «расследований», большой труд и неподдельный патриотизм псковских волонтеров. До сих пор, спустя 75 лет, мы узнаем о новых жертвах фашистов и открываем массовые захоронения мирных жителей. Сколько героически и мучительно погибших в войну людей лежит в лесах, полях, болотах нашей области, не скажет никто. Поэтому поисковики поднимают архивы, изучают места боев и выходят на место с металлоискателями. О крупных проектах и невероятных находках поискового движения региона рассказал руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

Вскрытие покажет

В конце прошлого года Псковская область присоединилась к масштабному проекту «Без срока давности», призванному рассказать о множестве жертв среди мирных советских жителей во время Великой Отечественной войны. Эстафету наш регион принял от Великого Новгорода, поисковые работы перешли на территорию деревни Моглино Псковского района, где в войну располагался концентрационный лагерь. Там работают региональные поисковые отряды, вскоре к ним присоединится 90-й поисковый батальон министерства обороны.

Наши поисковики уже обнаружили захоронение, для эксгумации ждут «подкрепления», отметил Геннадий Корольков.

- Сколько там захоронено людей, покажет вскрытие, - заметил Геннадий Корольков.

Фото: "След пантеры". Поисковики нашли первый из шести погибших самолетов в воздушном бою под Невелем.

Десять-двадцать лет назад искать было сложнее, вспоминает гуру поисковиков. Сейчас благодаря грантам удается закупать хорошие металлодетекторы (стоимость одного – минимум 60 тысяч рублей), резиновые лодки с мотором.

- Водные транспортные средства нужны для того, чтобы нашу технику, погибшую во время Великой Отечественной войны, искать на дне болот и озер. Тогда очень много самолетов и танков ушло на дно, - рассказывает поисковик.

Кладбище затонувших самолетов

В конце января невельские поисковики открыли первый из бесследно исчезнувших советских экипажей Пе-2, самолет нашли в болоте под Невелем (подробности).

Как рассказал Геннадий Корольков, 18 января 1943 года 9 экипажей Пе-2 вылетели на бомбардировку Великих Лук, занятых фашистами. Из-за облачности, плохой видимости эскадрильи развернулись на вторую точку. Когда самолеты уже направились на базирование в свой аэродром, на них налетели немецкие истребители (около 20 машин).

После воздушного боя вернулись только три наших экипажа, шесть – пропали бесследно. Псковские поисковики до сих пор ищут эти самолеты. Первый нашли невельчане в конце января 2020 года.

Фото: "След пантеры". Фрагменты самолета находятся на глубине 5-8 метров.

Самолет, вероятно, горел. При падении из него с парашютом выпрыгнули летчик и стрелок, раненый штурман затонул вместе с судном. Невельские отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» продолжают работу на месте затонувшего самолета: вытащили некоторые обломки, останки штурмана (челюсть) и личные вещи – планшет, портсигар, письмо. Двигатель уже зацепили, начнут поднимать в ближайшее время. Имена погибших офицеров удалось установить.

- Второй месяц каждые выходные мы вместе с коллегами из «Гвоздики» с утра до вечера проводим время «на самолете». И с каждым днем результаты воодушевляют все больше! ПЕ 2 - это 5800 килограммов металла, длина корпуса более 12 метров и крылья размахом в 17 метров. Сейчас все это лежит в невообразимой мешанине рваного алюминия на глубине от 3 до 8 метров. И мы это все достаем. И достанем, сколько бы месяцев нам не понадобилось! - делится в соцсети отряд «Патриот 60».

Фото: "След пантеры". К сожалению, спустя 75 лет из болот вытаскивают лишь такие обломки.

19 тысяч воинов

В прошлом году поисковое движение Псковской области отпраздновало 25-летие. За четверть века волонтерам удалось найти и перезахоронить 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, сколько еще осталось на просторах псковской земли – неведомо.

- Когда мы находим останки бойца, начинаем искать в 5-8 километрах близлежащие захоронения. Часто находим фамилию погибшего на гранитном камне братской могилы. Фамилия есть, а он-то лежит за 5 километров. И как тут ответить: увековечен он или нет? – делится Геннадий Корольков.

По мнению специалиста, в Псковской области нет ни одного «правильного» воинского захоронения. Об их количестве на территории региона у министерства обороны и военного комиссариата тоже разные данные. Сплошь и рядом встречаются ошибки в фамилиях, инициалах.

- Я об этом очень волнуюсь. Привести в порядок захоронения – это работа не на один год: проверить каждого бойца, вычислить, где и сколько человек погибло… - объясняет поисковик.

В деревне Ершово Псковской области захоронено две тысячи бойцов. Однако после краеведческого исследования руководитель поисковиков уверен, что еще минимум тысяча человек полегло в окрестности. Распространенная ситуация: погибла рота, а захоронено только пятеро. А ведь погибли в одном сражении, в один день, но где еще сотня человек?

Поисковики до сих пор находят массовые захоронения времен Великой Отечественной войны.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В поисковики с 14 лет

27 поисковых отрядов работают в Псковской области, такие общественные организации пока что отсутствуют лишь в Дновском, Усвятском и Бежаницком районах. В состав отрядов принимают как взрослых, так и молодых людей. Более того, в регионе существуют студенческие и молодежные поисковые отряды. Присоединиться к ним могут подростки с 14 лет. С этого возраста человек может присутствовать при эксгумации. Молодежи в рядах поисковиков в последние годы стало больше, поэтому организациям требуются и хорошие инструктора, которые будут работать с новичками.

Прошлой осенью наш корреспондент общался с 18-летним юнармейцем из Невеля Никитой Воронковым. Юноша рассказывал о работе поисковика (подробности).

- Есть такая поговорка: «Пока последний боец не поднят, война не закончена», - рассказывает о своем деле Никита. - Наша задача – увековечить память о страшной войне и воевавших. Они остаются не где-то в лесу под деревом, а с почестями захоронены. А если мы находим имя и фамилию, то ищем родственников, и семья обретает давно ушедшего солдата.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году поисковые отряды Псковской области обнаружили и перезахоронили останки 664 человек, личности 26 удалось установить.

- Когда мы находим бойца с медалью или орденом, это для нас счастье. С обратной стороны награды есть номер, по которому можно установить фамилию бойца, его войска, - объясняет Геннадий Корольков.

ЧТО ЕЩЕ

В очередной раз областная «Вахта памяти» пройдет в Псковской области в Себежском районе у озера Пустое Могильно с 25 апреля по 8 мая. В 2020 году это будет 26-я акция, которая объединит поисковиков из Белоруссии, Казахстана, Челябинска, Свердловска, Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Псковской области. Боле 300 волонтеров посвятят две недели поиску останков бойцов, чтобы эти имена не растворились в истории.