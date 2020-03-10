Игорь Крестинин: Как стабильно зарабатывать в интернете с низкой конкуренцией

Заработок в Интернете – аппетитный кусок для тех, кто хочет быстро и с минимумом усилий получить ощутимую прибыль. Конечно, работать нужно, это однозначно. Но при этом важно не упускать реальные возможности, которые у вас под руками: десятки тысяч людей уже зарабатывают онлайн, почему бы и вам не попробовать?

Эксперт в сфере интернет-бизнеса, Игорь Крестинин, который смог не только сам раскрутиться с нуля, но и помогает начинающим, кто хочет стабильно зарабатывать в сети, путешествовать и уделять больше времени семье. Игорь готов поделиться своими наблюдениями и идеями.

После пары лет, потраченных на наружную рекламу и ведение блога, он переключился на партнерские программы, а затем стал успешным наставником – на данный момент он вывел на рынок более 120 самостоятельных интернет-предпринимателей, которые вышли на реальные доходы.

Сфера интернета и количество зарабатывающих в нем людей растет. Самые богатые компании и люди в мире – Facebook (Марк Цукерберг), Google (Сергей Брин), Microsoft (Билл Гейтс) ведут деятельность онлайн и сделали на этом целое состояние! В 2019-ом году денег на рекламу в интернете было потрачено больше, чем на ТВ. Поэтому деньги тут есть и по-прежнему еще относительно низкая конкуренция.

Чтобы зарабатывать через интернет нужны 2 элемента: продукт и интернет-реклама. Продукт обычно выбирается исходя из компетенций, сильных сторон и хобби человека. Если продукт физический (например, хэнд-мэйд, уникальная мебель или инструмент) - то реклама ограничивается вашим городом или регионом. Поэтому имеет смысл продвигать услугу или продукт, который исполняется онлайн.

Как быть, если у вас нет продукта? Как снизить риски и затраты на закупку товара?

В этом случае - вы можете продвигать существующие продукты за долю с прибыли. Такой вид заработка называется "партнерские программы". Он имеет ряд преимуществ: Вам не нужно закупать товар, заниматься его отправкой и продавать.

Главное - показать интернет-рекламу (этого продукта) тем, кому он в целом был бы интересен. Остальное делает существующий бизнес. При этом тут всем выгодно - бизнес получает клиента и рекламу, и делится с вами деньгами.

Примечательно, тут объемы заработка почти ничем не ограничены. Начать вы можете с готовых и проверенных технологий: Игорь Крестинин может помочь в этом. Он не теоретик, он практик, который готов пройти шаг за шагом вместе с вами путь со старта до системного дохода и проекта.

Игорь Крестинин ответил на вопросы наших читателей:

В каком возрасте перспективнее начинать интернет-бизнес?

- Наиболее успешны люди в нем от 18 до 45 лет. Если вам уже за 45 лет – вы тоже можете получить результат, но это займет больше времени в 2 – 5 раз.

Как найти незанятую нишу?

- Если ниша совсем не занята – это в 90% случаях плохой знак для новичка. Скорее всего ее кто-то пробовал и в ней нет денег. Поэтому не стесняйтесь заходить в конкуренцию. Для меня простым и сильным открытием было – делать хорошо, тогда зачатую не будет страшна конкуренция. Если присмотреться – в большинстве предпринимателей много недочетов, неудобств – и если вы просто сделаете хорошо – вы будете эффективнее многих. В итоге: предлагаю вам сначала получить опыт, далее с практикой и деньгами если захотите – перейти к другой нише.

Откуда берутся идеи оригинальных интернет-проектов?

-Можно ли после короткого общения с курсантом определить, в какой сфере его ждет успех? Оригинальность это не то, что приносит первые системные деньги из онлайна. Сначала повторяйте, подсматривайте работающие механики заработка, общайтесь с практиками, обучайтесь, используйте готовое. Потом с опытом начнете придумывать уникальные идеи, которые позволят перейти к серьезным деньгам.

По поводу определения успеха у курсантов – после общения можно предварительно понять, насколько адекватен человек, какие шансы на результат, а также сильные стороны человека. Основываясь на этом, где его и как быстро ждет успех.

Какие партнерские программы более полезны для начинающих?

-Те партнерки, тема которых начинающему самому интересна, в сфере которых человек сам покупал. Таким образом он своими деньгами доказывает, что в теме есть деньги и доходы. А также сам является целевой аудиторией, а значит ему будет проще зарабатывать. Например – если вы занимаетесь похудением – продвигайте партнерку в теме похудения.

С чего начать и как планировать свою интернет-деятельность?

-Если вы знаете что делать – начните с действий, направленных на заработок. Если не знаете – идите учиться. По началу можно совмещать с работой, например уделяя в день 2 – 3 часа (в.ч. в будние можно меньше, в выходные больше).

Есть ли примеры провалов, которые помогут избежать ошибок?

-Да. Провал времени и ресурсов – это не учиться и не инвестировать в обучение. Чужой опыт помогает сэкономить вам время и заработать в 10 раз больше, чем вы вложили. 2-ая идея – это делать точные действия, направленные на заработок. Некоторые люди саботируют и делают лишние усилия, которые не ведут к доходам. Например, вместо настройки рекламы (что ведет к деньгам) – расчищают рабочий стол (что не ведет к деньгам).

Есть ли особенности развития интернет-бизнеса для людей с ограниченными физическими возможностями?

-Думаю, интернет-бизнес – крутая возможность для людей с особыми возможностями. Для того, чтобы зарабатывать нужны: глаза, компьютер, руки и рот. Поэтому онлайн-предпринимательство и консультирование в этой сфере – вдохновляют.

Назовите самые перспективные направления, в которых можно уже сейчас начать зарабатывать онлайн.

-Вы можете стать помощником, заниматься партнерскими программами, консультировать, быть блогером и тд. Пожалуй, самый простой и быстрый способ зарабатывать стабильно 50 000 – 150 000 рублей в месяц – это партнерские программы в сфере обучения, курсов. В них наиболее актуальны темы: заработка, недвижимости, рукоделия, профессий и тд.

На какой процент отдачи можно рассчитывать, если использовать одну партнерскую программу?

-В среднем 20% - 35% с оборота (если это обучающие курсы), а если это физический продукт или услуга – то до 30%, но уже с чистой прибыли .

Стоит ли сочетать несколько видов деятельности, например, ведение блога, участие в партнерских программах, подключение к связкам?

-По началу – да. Ключевая идея попробовать много тем, идей и найти то, что принесет прибыль в вашем случае. Далее уже фокусируемся на том, что сработало, масштабируем.