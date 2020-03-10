Стала известна афиша фестиваля "Крымская весна" в Псковской области

Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к празднованию 6-й годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией, будет проходить в Псковской области с 13 по 25 марта. "Комсомольской правде-Псков" стала известна афиша праздничных мероприятий:

ПСКОВ

СПОРТ

Первенство СЗФО по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. Центр единоборств (Кресты).

14 марта, 12:00

Финал СЗФО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек, Псковский район, дер. Борисовичи, УСК «Олимп».

21 марта, 8:30

Чемпионат России по волейболу –1 лига (зона СЗФО) женщины. Дом спорта.

13 марта, 11:00

14 марта, 10:00

15 марта, 10:00

Чемпионат СЗФО по ММА, СРП «Простория».

14 марта, 10:30

15 марта, 11:00

Фестиваль "Крымская весна" в Пскове. 2019 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15 марта

11:00 — Мастер-класс «Кванториум», Детский парк.

12:00 - Концертная программа «Крымская весна - весна надежды!», Октябрьская площадь.

18 марта

19:30 - Торжественное открытие Фестиваля русской музыки, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. Большой концертный зал Псковской областной филармонии ( ул. Некрасова, 24).

19 марта

19:00 - Балет «Спящая Красавица». Большой концертный зал Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24).

21 марта

15:00 - Балет «Спящая Красавица». Большой концертный зал Псковской областной филармонии ( ул. Некрасова, 24).

22 марта

12:00 - Концерт сводного хора Псковской области. Псков, Детский парк, амфитеатр.

17:00 - Концерт Государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова (г.Рязань). Большой концертный зал Псковской областной филармонии ( ул. Некрасова, 24).

23 марта

19:00 - Концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Большой концертный зал Псковской областной филармонии ( ул. Некрасова, 24).

25 марта

19:00 - Детский концерт классической музыки «Лебединое озеро». Большой концертный зал Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24).

БИБЛИОТЕКИ

14-22 марта - Виртуальная выставка на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки «Любимый Крым».

14-22 марта- Обзор публикаций «Крымская весна» из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки для учащихся школ г. Пскова. Псковская областная универсальная научная библиотека, ( ул.Вокзальная, 48).

14-22 марта - Книжная выставка «Писатели в Крыму». Псковская областная универсальная научная библиотека, (г. Псков, ул.Вокзальная, 48).

14 -22 марта - Выставочный комплекс «Мы снова вместе». Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, экспозиция «Псковский край в годы ВОВ».

14-22 марта - Тематические экскурсии для учащихся школ «Единство народов в годы Великой Отечественной войны». Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, экспозиция «Псковский край в годы ВОВ».

14-22 марта - Патриотическая акция для учащихся школ «Крым-наш».Военно-исторический музей Псковской области (Псковская область, г. Остров, ул. К. Либкнехта 7а).

20 -22 марта - VIII Псковский открытый (международный) конкурс юных исполнителей, Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского — Корсакова, ( ул. Воеводы Шуйского, 2).

Фестиваль "Крымская весна" в Пскове. 2019 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

16 марта

Межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!». Городская детская библиотека имени А.П.Гайдара ( ул. К. Либкнехта, 9/14).

17-27 марта

- Книжная выставка «Крым-частица России». Великолукская центральная городская библиотека им. М.И.Семевского (ул. Пионерская, 7), абонемент.

- Книжная выставка «Крым-земля подвига и героизма». Городская детская библиотека имени А.П.Гайдара ( ул. К. Либкнехта, 9/14).

18 марта

19:00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Дом культуры имени Ленинского комсомола» ( ул. Зверева, 29).

КОНКРЕТНО

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (территория полуострова Крым с расположенными на ней Республикой и городом Севастополем) официально вошел в состав Российской Федерации. Уже на протяжении нескольких лет в памятную дату во всех городах Республики, а также во многих субъектах РФ проходят праздничные мероприятия. В Пскове они проходят в формате фестиваля под названием «Крымская весна».