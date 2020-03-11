Мультфильмы российского фестиваля анимационного кино показывают в Пскове

Всех любителей мультфильмов приглашают в медиахолл театрально-концертной дирекции Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков», с 11 по 13 марта в Пскове покажут программу XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Новейшие мультфильмы увидят зрители со всей России в рамках акции «Открытая премьера», а затем сами смогут проголосовать за полюбившийся мультфильм.

Программа фестиваля анимационного кино в Пскове

11 марта, 14:00

1. «Кошка-Машка», режиссеры Е.Гаврилко, А.Иосилевич

2. «О чем говорят коты», режиссер А.Галкин

3. «Пушкинский музей» («Ограбление по-зверски»), режиссер Б.Коршунов

4. «Соседи», режиссер В.Архипова

5. «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь» («Гора самоцветов»), режиссер А.Черногоров

6. «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон», режиссер Р.Сафаров

Всего: 60 минут.

Программа для зрителей 6+

11 марта, 18:30

1.«Галчонок» (Альманах «Мульт-Ап»), режиссер М.Нариманов

2.«Первый человек на Земле», режиссер К.Кравченко

3.«Петрушка и Волшебные Ичиги», режиссер М.Лисовой

4.«Рогатые сказки» («Гора Самоцветов»), режиссер М.Верик

5.«Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова», режиссеры А.Туркус, Д.Куприянов

6.«Десерт», режиссер Ю.Томилов

Всего: 60 минут.

Программа для зрителей 12+

12 марта, 14:00

1.«Почему снег?», режиссер. С.Подивилов

2. «Петрушка и Кубачинские мастера», режиссер М.Лисовой

3. «Он не может жить без космоса», режиссер К.Бронзит

4. «Свинг», режиссер Л.Скотникова

5. «Пастухи облаков» (Альманах «Звездопад-5»), режиссер Е.Фадеев

6. «Как я провел лето» режиссер Н.Фатих

Всего: 60 минут.

Программа для зрителей 12+

12 марта, 18:30

1.«Мой знакомый медведь», режиссер Е.Соколова

2.«Как Мельес на Луну летал», режиссер А.Куликова

3.«Музей Прадо» («Ограбление по-зверски»), режиссер М.Сафронов

4.«Король и груша» (Альманах «Зеленое яблоко»), режиссер Н.Воронина

5.«Раскопки» («Морси»), режиссер В.Барбэ

6.«Сокровища планеты Катапеллер.Космобадминтон», режиссер Р.Сафаров

7. «Девочка- птичка», режиссер Е.Невоструева

Всего: 65 минут.

Программа для зрителей 6+

13 марта, 12:00

1. «Курица–помада Считалочки» (Альманах «Мульт-Ап»), режиссер А.Мальгинова

2. «Неведома зверушка» (Сериал «Ник-изобретатель»), режиссер М.Туркина

3. «Мир Одди, Клауд и важное качество», режиссер Ким Су Ен

4. «Откуда берутся бабочки?» (Сериал «Понимашка»), режиссер О.Корастелев

5. «Баскетбол» («Спортания. Играем и растем вместе»), режиссер С.Курченко

6. «Песня зверей» («Малышарики. Танцуем и поем»), режиссер Ким Су Ен

7. «Белка и Стрелка. Тайны Космоса» (серия «SOS»), режиссер Е.Шабанова

8. «Китайские палочки» («Волшебная кухня»), режиссер В.Глухушин

9. «Похищение века» (Сериал «Понимашка»), режиссер О.Корастелев

10. «Курочка Ряба» («Гора самоцветов»), режиссер С.Меринов

11. «Рукавички» («Малышарики. Танцуем и поем»), режиссер П.Никифорова

Итого - 64 мин.

13 марта, 14:00

1. «Кошка-Машка», режиссер Е.Гаврилко, А.Иосилевич

2. «О чем говорят коты», режиссер А.Галкин

3. «Пушкинский музей» («Ограбление по-зверски»), режиссер Б.Коршунов

4. «Соседи», режиссер В.Архипова

5. «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь» («Гора самоцветов»), режиссер А.Черногоров

6. «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон», режиссер Р.Сафаров

Всего: 60 минут.

Программа для зрителей 6+

13 марта, 18:30

1. «Я остаюсь» («Оранжевая корова»), режиссер С.Голубков

2. «Здравствуй, Коля» (Оранжевая корова»), режиссер Т.Чернилевская

3. «Дело о нечаянном проклятье» («Петя и Волк»), режиссер А.Лебедев

4. «Тайна фиолетового Пятна» («Простоквашино»), режиссер Н.Воронина

5. «Галеротерапия» («Пиратская школа»), режиссер А.Лебедев

6. «Навигация по сердцу» («Пиратская школа»), режиссер Д.Сулейманов

Всего: 52,5 минуты.

Программа Союзмультфильм (для зрителей 6+)

Афиша: tkd-pskov.ru.

Стоимость билета на одну программу – 50 рублей.

Билеты можно купить в кассе Псковского театра драмы, Псковской областной филармонии и билетоматах Театрально-концертной дирекции, а также на сайте.

Узнать о суздальском фестивале можно здесь.