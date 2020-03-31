Выборы главы Печорского района 5 апреля не состоятся

Досрочные выборы главы Печорского района, которые должны были пройти в ближайшее воскресенье, 5 апреля, отложат до завершения действия ограничительных мер, принятых в стране и Псковской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое решение было принято сегодня, 31 марта, на 23-й сессии Собрания депутатов Печорского района 6 созыва.

В решении указано, что оно принято «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в целях соблюдения конституционного права граждан на охрану здоровья, а также обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Печорского района, руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции Российской Федерации, № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Указом Губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Печорский район».

Также решением районного парламента установлено, что новая дата голосования на досрочных выборах главы Печорского района будет определена отдельным решением местного Собрания депутатов в срок не позднее трех месяцев с даты отмены ограничительных мероприятий, установленных Указом Губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

На пост руководителя муниципалитета претендуют 5 кандидатов: Сергей Тарасик («Единая Россия»), Дмитрий Богатырев (КПРФ), Алексей Марочкин (ЛДПР), Виктор Мишин (самовыдвиженец) и Игорь Романов («Партия роста»).

Досрочные выборы главы Печорского района были назначены после добровольного сложения полномочий бывшим главой Дмитрием Сопотовым в конце 2019 года из-за появившейся видеозаписи, на которой он обматерил полицейского.