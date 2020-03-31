Губернатор Псковской области — о возможном расширении ограничений: Важно не нанести урон региональной экономике

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости осторожно и взвешенно подходить к введению дополнительных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы не нанести непоправимый урон регионально экономике. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, об этом он заявил на совещании со своими заместителями, которое прошло в понедельник, 30 марта.

На совещании обсуждалась возможность расширения в регионе карантинных мероприятий. Ранее об этом заявлял Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Михаил Ведерников отметил, что это нужная и правильная мера, однако к ней необходимо подходить чрезвычайно внимательно и осознанно, чтобы не обрушить экономику. В связи с этим губернатор отметил, что необходимо комплексно проработать вопрос компенсационных мер для представителей бизнеса, находящихся в зоне риска, рассмотреть возможность снижения налогов. Однако, по его мнению, без серьезной помощи федерального центра ужесточить карантинные мероприятия будет проблематично.

Речь на совещании зашла и об обеспечении населения средствами индивидуальной защиты. Михаил Ведерников подчеркнул, что Администрация региона будет координировать работу по бесперебойной доставке и распределению медицинских масок. Так, уже через несколько дней муниципальные аптеки города Пскова получат 30 тысяч сертифицированных масок. Еще 30 тысяч средств индивидуальной защиты поступят в 19 районных подразделений госпредприятия «Фармация». Кроме того, проработан вопрос о дополнительной поставке 100 тысяч медицинских масок, которые придут в Псковскую область на следующей неделе. Отметим, что по линии Минпромторга РФ регион уже получил свыше 270 тысяч масок, часть из них роздана населению волонтерами, а также направлена в структуры и ведомства, которые находятся на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией.

По решению Губернатора для защиты пожилого населения от COVID-19 до 12 апреля будет приостановлено вручение ветеранам юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы, которое в последнее время производилось на дому. Ранее в регионе были отменены все массовые торжественные церемонии.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы дополнительной поддержки медицинских специалистов, которые задействованы в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Михаил Ведерников подчеркнул, что для них должны быть созданы максимально безопасные и комфортные условия, организована доставка к месту работы.

Напомним, в воскресенье Глава региона провел совместное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и комиссии Администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На совещании Губернатор озвучил целый ряд решений, связанных с координацией работы в рамках борьбы с COVID-19. Кроме того, Михаил Ведерников посетил инфекционный корпус Псковской городской больницы, где лично проконтролировал условия, созданные для лечения населения и работы медперсонала.

В Псковской области действует круглосуточный оперативный информационный центр, в котором все желающие смогут узнать всю интересующую информацию о коронавирусной инфекции нового типа и всем, что с ней связано. Обращаться можно по телефонам: 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Также всю достоверную информацию можно узнать на ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе в «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область» и телеграмм-канале «COVID-19. Псковская область».