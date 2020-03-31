В Псков прибыли специалисты Национального центра инфекционных заболеваний для помощи псковским коллегам

В Псков с рабочим визитом для оказания методической и практической помощи псковским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибыли специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, сегодня, 31 марта, руководители Национального центра провели консультации с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и представителями учреждений здравоохранения региона.

Перед этим делегация центра посетила ряд учреждений здравоохранения Пскова. В частности, специалисты из Москвы побывали в инфекционном отделении Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больнице, где оценили функциональные возможности учреждений и готовность персонала к борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Как отметил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра Владимир Чуланов, в Псковской области готовы к организации и проведению полного комплекса мер по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

«Мы проконсультировали псковских коллег в плане оптимизации действий, которые запланированы региональным Комитетом по здравоохранению в рамках противодействия распространению COVID-19. Медикам региона был дан ряд рекомендаций и по дополнительным мероприятиям. В частности, мы познакомили их с алгоритмом действий в случае неблагоприятного развития событий. Региональный Комитет разработал целый комплекс различных мероприятий, которые необходимы для того, чтобы максимально снизить риск развития серьезной эпидемической ситуации. Он направлен на улучшение диагностики, получение необходимых препаратов, а также на дополнительное развертывание койко-мест в медицинских учреждениях», — добавил Владимир Чуланов.

В ходе встречи стороны рассмотрели важные аспекты, касающиеся недопущения распространения коронавирусной инфекции по территории региона. Особое внимание было уделено вопросу рационального использования средств индивидуальной защиты, а также организации выпуска защитных масок, костюмов и хирургических халатов на производственных площадках региона.

Вера Емельянова напомнила, что в Псковской области приступили к изготовлению медицинских масок в учреждениях ФСИН. Председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заверила, что поставка средств индивидуальной защиты в регион будет регулярной. Она также проинформировала, что в область уже направлено более 700 специализированных противочумных костюмов.

Стороны детально обсудили и вопрос обеспечения медицинских учреждений региона оборудованием для искусственной вентиляции легких. «Важно отследить, чтобы были использованы все возможности региона. Необходимо также продумать вариант перераспределения аппаратов ИВЛ среди медучреждений по мере необходимости», — отметил Владимир Чуланов.

Еще одной важной темой разговора стал режим работы медицинского персонала в период резкого подъема заболевания. Вера Емельянова отметила, что в случае необходимости региону рекомендовано рациональное использование внутренних кадров. Вице-губернатор также сообщила, что в Псковскую область направлены ординаторы-целевики из медицинских вузов Санкт-Петербурга. Владимир Чуланов положительно отнесся к данной инициативе. Он призвал коллег проявить заботу о медицинском персонале: думать об их безопасности, обеспечить удобства нахождения на рабочем месте и организовать возможность отдыха.

Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели параметры расчета потребностей региона в лекарственных препаратах и распределение потоков пациентов легких и тяжелых форм заболевания COVID-19 по учреждениям здравоохранения. В завершение встречи Вера Емельянова поблагодарила представителей Национального исследовательского центра за оказанное внимание, методическую и консультативную помощь медикам региона.