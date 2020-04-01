Михаил Ведерников 2 апреля в прямом эфире ответит на вопросы псковичей о ситуации с коронавирусом

В четверг, 2 апреля, в 13:00 губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире «ПАИ-live» на сайте «Псковского агентства информации» ответит на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом и мерах по профилактике распространения COVID-19.

Часть вопрос, на которые ответит губернатор, уже поступила на «горячую линию» регионального информационного центра 8-800-444-10-41. Кроме того, жители области оставляют вопросы в социальных сетях и пишут их в личные аккаунты губернатора. Также на странице ПАИ-live есть чат для вопросов спикеру.

Отметим, прямой эфир с Михаилом Ведерников будет осуществляться на сайте Псковского агентства информации, в группе ПАИ во «ВКонтакте» и официальном аккаунте агентства в Instagram, а также в телеэфире канала «Россия 24» и в радиоэфире «Эха Москвы в Пскове».