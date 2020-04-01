Администрация Псковской области дала разъяснения о порядке пересечения границ городов и районов

Администрация Псковской области оперативно опубликовала разъяснения о режиме самоизоляции для граждан и мерах по ограничению перемещения между муниципалитетами, прописанных в очередных поправках к указу губернатора Михаила Ведерникова о мерах по борьбе с коронавирусом,

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, режим полной самоизоляции на территории региона введен только для граждан в возрасте старше 65 лет. Соответствующее ограничение на период до 5 апреля в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции было введено Указом губернатора в понедельник, 31 марта. Тем не менее, в ряде СМИ и в соцсетях появились ошибочные публикации об установлении на территории региона режима полной самоизоляции для всего населения — они не соответствуют действительности, подчеркнули в администрации.

Кроме того, губернаторским указом на период до 5 апреля вводится ограничение на пересечение границ муниципальных районов и городских округов (Пскова и Великих Луки). Таким образом, граждане должны подтверждать документально необходимость и обоснованность выезда за пределы района и городского округа.

При этом пересечение административных границ муниципалитетов возможно в ряде случаев, которые прописаны указом губернатора. В их числе — следование к месту работы, осуществление деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года № 206, обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Передвижение возможно и к месту (и, соответственно, от места) проживания членов семьи, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина или его семьи объекта недвижимости.

В этих случаях гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом), степень родства, справку с места работы и другие документы, по которым можно установить обоснованность выезда за пределы района и городского округа.

В администрации отметили, что соблюдение ограничительных мер будут контролировать правоохранительные органы: на специализированных постах, которые установлены на автомобильных автодорогах, силовые структуры будут осуществлять проверку документов.

Региональные власти также настоятельно рекомендуют населению ограничить передвижения в пределах городского округа (Великие Луки и Псков) и районов, без острой необходимости не посещать общественные места и не покидать жилые помещения. Исключение - те категории граждан, которые продолжают свою деятельность в рамках указа президента России о нерабочей неделе.