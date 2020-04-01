2020-04-01T18:53:50+03:00
Общество

В Псковской области подозрение на короновирус появилось у медработника 3-й поликлиники

До 15 апреля посещение поликлиники будет строго ограничено
Олег Томилин
Поделиться:
Изображение официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.Изображение официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
Изменить размер текста:

Подозрение на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 появилось у медработника 3-й поликлиники города Пскова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области со ссылкой на данные главы Псковоблздрава Марины Гаращенко.

В связи с возможным инфицированием медработника, согласно постановлению главного санитарного врача Псковской области, в поликлинике проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Все пациенты, которые имели возможный контакт с медработником, пройдут диагностику на коронавирус. Медицинский персонал, допущенный к работе, уже прошёл необходимое обследование.

Кроме того, вход для пациентов в поликлинику до 15 апреля будет строго ограничен. В связи с этим руководителем поликлиники будет организована необходимая медицинская помощь пациентам на дому.

По всем вопросам жители города могут обращаться в администрацию поликлиники

Отметим, сообщение об этом появилось в 18:01, а часом ранее в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова была опубликована актуальная на тот момент статистика, согласно которой в регионе на вечер 1 апреля было 9 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 2 пациента с коронавирусом умерли, пациентов с подозрением на коронавирус насчитывалось 4, а всего было госпитализировано 28 человек и проведено 1420 исследований.

В связи с публикацией этих данных глава региона написал: «Обращаю ваше внимание, что новых случаев по факту нет. Два контактных человека, за которых мы опасались, показали отрицательный результат теста. Они здоровы, и потому список неподтверждённых случаев сократился. Но, ситуация серьезная!!!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
«Единая Россия» подготовила меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
Фракция «Единая Россия» приняла участие в разработке пакета законопроектов, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса, а также граждане могут получить поддержку от властей
Администрация Псковской области дала разъяснения о порядке пересечения границ городов и районов
Режим полной самоизоляции введён только для пожилых, переезжать между районами и городами можно для осуществления работы, обращения к медикам или посещения родных
Новости 24
7,2 тысячи метров ограждений установят на дороге Новгородка — Пушкинские Горы по «дорожному» нацпроекту
Куда поступать выпускникам псковских школ?
Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
Борющимся с коронавирусом псковским медикам предоставят транспорт и места временного проживания
В Псковской области запустили дополнительные интернет-площадки с официальной информацией о ситуации с COVID-19
Во всех муниципалитетах Псковской области появятся точки по раздаче защитных масок
В Усвтах может появиться второй в области обсерватор для контактировавших с носителями коронавируса людьми
8700 рублей сняла с чужой банковской карты жительница Великолукского района
В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин
В Псковской области участились случаи мошенничества под предлогом розыгрыша денег от крупного банка
Печерянина будут судить за кражи из частного дома и гаража