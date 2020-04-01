В Псковской области подозрение на короновирус появилось у медработника 3-й поликлиники

Подозрение на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 появилось у медработника 3-й поликлиники города Пскова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области со ссылкой на данные главы Псковоблздрава Марины Гаращенко.

В связи с возможным инфицированием медработника, согласно постановлению главного санитарного врача Псковской области, в поликлинике проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Все пациенты, которые имели возможный контакт с медработником, пройдут диагностику на коронавирус. Медицинский персонал, допущенный к работе, уже прошёл необходимое обследование.

Кроме того, вход для пациентов в поликлинику до 15 апреля будет строго ограничен. В связи с этим руководителем поликлиники будет организована необходимая медицинская помощь пациентам на дому.

По всем вопросам жители города могут обращаться в администрацию поликлиники

Отметим, сообщение об этом появилось в 18:01, а часом ранее в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова была опубликована актуальная на тот момент статистика, согласно которой в регионе на вечер 1 апреля было 9 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 2 пациента с коронавирусом умерли, пациентов с подозрением на коронавирус насчитывалось 4, а всего было госпитализировано 28 человек и проведено 1420 исследований.

В связи с публикацией этих данных глава региона написал: «Обращаю ваше внимание, что новых случаев по факту нет. Два контактных человека, за которых мы опасались, показали отрицательный результат теста. Они здоровы, и потому список неподтверждённых случаев сократился. Но, ситуация серьезная!!!»