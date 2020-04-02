«Замедлить и нивелировать ударную силу первой волны эпидемии» — псковский губернатор высказался о задачах введенных ограничений и перспективах развития пандемии в области

Ограничительные меры, которые сейчас приняты в Псковской области в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, региональные власти намерены продлить и на следующей неделе — с 6 до 12 апреля. Об этом сегодня в ходе «прямой линии» в эфире ПАИ-live сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он пояснил, что следующая неделя будет мало отличаться от текущей: те предприятия, которые не работают сейчас, не будут работать и до 12 апреля, а те, кто работает — продолжат работы. Единственное отличие будет касаться школ: их учащиеся с 6 апреля возобновят дистанционное обучение.

«Скорее всего, будет 3 волны»

Помимо этого, глава Псковской области высказался о перспективах развития пандемии в регионе. По его словам, сейчас вирус мутировал настолько, что в зоне риска теперь находятся и молодые люди — все возрасты подвержены болезни.

При этом эпидемиологи говорят о том, что для завершения эпидемии вирусом должны переболеть от 50 % до 70 % жителей, поэтому сейчас «мы стоим лишь на пороге первой волны», отметил Михаил Ведерников. Он также привел мнение экспертов, согласно которому, скорее всего, будет 3 волны эпидемии коронавируса. Поэтому, призвал губернатор, не стоит считать, что объявленные сейчас нерабочие дни и карантинные меры смогут полностью переломить ситуацию и остановить COVID-19.

«Сейчас речь идет только о том, чтобы замедлить и нивелировать ударную силу первой волны, — сказал он. — Тем, что вы будете соблюдать самоизоляцию, вы дадите время нам как власти, чтобы подготовиться к более худшему развитию событий, вы дадите время подготовиться нашим медикам».

В качестве примера рисков перегрузки региональной медицинской сети Михаил Ведерников напомнил, что сейчас в области в 3 раза больше аппаратов ИВЛ, чем предписано всеми регламентами, однако в случае резкой и серьезной волны эпидемии коронавируса их моментально станет не хватать для всех нуждающихся.

«И надо дать возможность часть наших региональных предприятий переориентировать их на производство необходимых сейчас товаров», — добавил губернатор еще один довод в пользу введенных сейчас ограничений.

Между тем, он в очередной раз высказался о необходимости соблюдения баланса между ограничениями для профилактики развития эпидемии и задачами сохранения экономики: «Можно было бы вообще ввести комендантский час и военное положение, но наша экономика от этого никогда не оправилась бы. Если будет необходимость — будут введены и более жесткие меры. Но я хочу поблагодарить людей, которые в большинстве своем осознали опасность и перешли на самоизоляцию».

«Ограничение перемещений — абсолютно законно»

Михаил Ведерников прокомментировал также вызвавшее большой резонанс введение ограничений на перемещение внутри области между городами и районами без специальных оснований. «Перемещение внутри области действительно ограничено. И это абсолютно законно: есть документ от главного санитарного врача, — сказал губернатор.

При этом он поблагодарил полицию, которая смогла оперативно организовать 46 постов на въездах в муниципалитеты. За этом время полицейские остановили уже порядка 7000 человек — и почти 450 из них был развернуты, так как не смогли обосновать необходимости проезда в соседний муниципалитет. Еще 150 машин страши порядка не пропустили в Псковскую области.

Однако губернатор отреагировал и на опасения некоторых жителей, призывавших не пускать в область «дачников» из Москвы и Санкт-Петерберга — основных очагов коронавируса в России: он отметил, что, во-первых, нет никаких законных оснований не пропустить владельцев недвижимости к их собственности, а во-вторых, сейчас нужно помогать разгружать столицы от жителей, которые могли бы самоизолироваться на своих дачах.

Кроме того, глава области добавил, что прерывать сообщение между региона нельзя, так как «есть люди, которые должны, например, ездить на консультации к врачам - мы не можем лишать их такой возможности, есть те, кто должен работать на каких-то предприятиях непрерывного цикла».

По словам Михаила Ведерникова, важно, чтобы приехавшие в область из других регионов, закупившись набором продуктов, оставались в режиме самоизоляции на своих дачах.

«Очаг может возникнуть в любом месте»

Губернатор ответил на вопросы граждан и о том, каким образом можно сдать тест на коронавирус. Он напомнил, что с учетом увеличения «пропускной способности» лабораторий в регионе, в сутки здесь может быть сделано около 250 исследований.

«Если мы будем проверять на коронавирус всех желающих, мы не сможем проверять членов группы риска: медиков, людей, приехавших из-за границы, тех, кто контактировал с заболевшими, — Но если у коммерческих медучереждений будет возможность [проводить тесты на коронавирус] и главный санитарный врач даст добро, они смогут предоставлять такую услугу. А когда у нас будет возможность — тогда уже будем проверять всех», — сказал руководитель Псковской области.

При этом он напомнил, что сейчас, когда вирус уже попал в регион, «очаг может возникнуть в любом месте, в любом районе, на любом предприятии».