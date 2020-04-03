2020-04-03T12:35:49+03:00
Общество

«Когда речь идет о бытовых потребностях — оставайтесь дома»: псковский губернатор разъяснил порядок перемещения между районами на время карантина

Михаил Ведерников обвинил тех, кто заявляет о незаконности введенных ограничений, в некомпетентности
Олег Томилин
Поделиться:
Из-за постов на въезде в Псков пробки на подъезде к городу уже растянулись на несколько километров. Фото из инстаграм-аккаунта губернатора Михаила ВедерниковаюИз-за постов на въезде в Псков пробки на подъезде к городу уже растянулись на несколько километров. Фото из инстаграм-аккаунта губернатора Михаила Ведерниковаю
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте разъяснения по введённым его указом в регионе ограничении передвижения между муниципалитетами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Прежде всего, некоторые подвергают сомнению правомочность таких ограничений без режима ЧС. Советую отказаться от игры в юристов тем, кто не обладает для этого достаточными компетенциями. Ограничения вводятся по предписанию главного санитарного врача на основании ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В Конституции РФ есть не только право на свободу перемещения, но и право на жизнь и охрану здоровья, — написал глава области. — Мы, ни в коем случае, не преследуем цель загнать людей в тупик при чрезвычайных обстоятельствах. Но, если нарушителей будет много – придётся вводить более жёсткие меры».

Затем Михаил Ведерников описал ряд наиболее распространенных оснований для пересечения административных границ муниципалитетов:

«1. Если вы работаете в другом районе, с собой нужно брать два документа: справку с места работы и документ с регистрацией по месту жительства. Приезжим нужен документ, подтверждающий право пользования нежилым помещением на территории области.

2. Если вы хозяин продуктового магазина (или нечто похожее) – покажите выписку из ЕГРЮЛ и паспорт.

3. Если планируете отвозить или забирать родственников с работы, нужно в индивидуальном порядке договориться с работодателем о соответствующей справке.

4. Если нужно забрать ребёнка от родственников или отвезти продукты родителям, нужна фотография/копия паспорта родителей и своё свидетельство о рождении.

5. Медицинские процедуры/запись к врачу/операция, – всё это требует справки от медицинской организации.

6. Если речь идёт об организации похорон – предъявите свидетельство о смерти.

7. Если у вас билет на самолёт/поезд, покажите его.

8. А когда речь идёт о бытовых потребностях, оставайтесь дома».

Напомним, на выездах из Пскова было развернуто 5 круглосуточных постов. Всего по области было организовано 46 постов. Для дежурства на них планируется привлекать и военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Быть рядом: психологи о том, как помочь школьнику перейти на дистанционное обучение
Во многих российских регионах с конца марта введен режим самоизоляции. После весенних каникул и объявленной правительством нерабочей недели школьники вернутся к занятиям, но теперь не выходя из дома
Новости 24
Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса
Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии
Губернатор поручил напрямую перечислить деньги многодетным матерям для поддержки на период карантина
Первый человек с коронавирусом выздоровел в Псковской области
На директора псковского Центра лечебной педагогики завели уголовное дело
Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются из-за коронавируса
Две великолукские пенсионерки 1 апреля стали жертвами телефонных мошенников
Постояльцы санатория «Хилово» могли заразиться коронавирусом от контактировавшей с больной женщиной
Псковский губернатор попросил прощения у медиков за условия их труда
Благодаря карантинному посту в Печорах задержали автоугонщика
В Печорском районе погиб водитель перевернувшейся машины
На выездах из Пскова организована работа 5 постов полиции
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: за сутки новых случаев заражения не выявлено
Индекс самоизоляции псковичей вырос и является одним из лучших в стране
ГИБДД Пскову переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Псковичей призывают участвовать в выборе места для проведения акции «Сад памяти»
7,2 тысячи метров ограждений установят на дороге Новгородка — Пушкинские Горы по «дорожному» нацпроекту
Куда поступать выпускникам псковских школ?
Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
Борющимся с коронавирусом псковским медикам предоставят транспорт и места временного проживания
В Псковской области запустили дополнительные интернет-площадки с официальной информацией о ситуации с COVID-19
Во всех муниципалитетах Псковской области появятся точки по раздаче защитных масок
В Усвтах может появиться второй в области обсерватор для контактировавших с носителями коронавируса людьми
8700 рублей сняла с чужой банковской карты жительница Великолукского района
В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин
В Псковской области участились случаи мошенничества под предлогом розыгрыша денег от крупного банка
Печерянина будут судить за кражи из частного дома и гаража