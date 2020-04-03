«Когда речь идет о бытовых потребностях — оставайтесь дома»: псковский губернатор разъяснил порядок перемещения между районами на время карантина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте разъяснения по введённым его указом в регионе ограничении передвижения между муниципалитетами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Прежде всего, некоторые подвергают сомнению правомочность таких ограничений без режима ЧС. Советую отказаться от игры в юристов тем, кто не обладает для этого достаточными компетенциями. Ограничения вводятся по предписанию главного санитарного врача на основании ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В Конституции РФ есть не только право на свободу перемещения, но и право на жизнь и охрану здоровья, — написал глава области. — Мы, ни в коем случае, не преследуем цель загнать людей в тупик при чрезвычайных обстоятельствах. Но, если нарушителей будет много – придётся вводить более жёсткие меры».

Затем Михаил Ведерников описал ряд наиболее распространенных оснований для пересечения административных границ муниципалитетов:

«1. Если вы работаете в другом районе, с собой нужно брать два документа: справку с места работы и документ с регистрацией по месту жительства. Приезжим нужен документ, подтверждающий право пользования нежилым помещением на территории области.

2. Если вы хозяин продуктового магазина (или нечто похожее) – покажите выписку из ЕГРЮЛ и паспорт.

3. Если планируете отвозить или забирать родственников с работы, нужно в индивидуальном порядке договориться с работодателем о соответствующей справке.

4. Если нужно забрать ребёнка от родственников или отвезти продукты родителям, нужна фотография/копия паспорта родителей и своё свидетельство о рождении.

5. Медицинские процедуры/запись к врачу/операция, – всё это требует справки от медицинской организации.

6. Если речь идёт об организации похорон – предъявите свидетельство о смерти.

7. Если у вас билет на самолёт/поезд, покажите его.

8. А когда речь идёт о бытовых потребностях, оставайтесь дома».

Напомним, на выездах из Пскова было развернуто 5 круглосуточных постов. Всего по области было организовано 46 постов. Для дежурства на них планируется привлекать и военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии.