«Распределить силу удара равномерно между всеми»: псковские власти разрабатывают меры поддержки граждан и бизнеса

Власти Псковской области разрабатывают меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и принимаемые в связи с этим ограничения. Эти меры должны дополнить те, что принимаются на федеральном уровне, заявил сегодня на совещании губернатор Михаил Ведерников.

«Новая коронавирусная инфекция в экономике не обошла стороной никого. Для всех организаций и структур это серьезный вызов, но в главной зоне риска — наш бизнес: малые и средние предприниматели, предприятия. Достаточно большой набор мероприятий по оказанию помощи будет предоставлен на федеральном уровне. Мы стали одним из первых регионов, где уже принят ряд мер поддержки, — сказал глава региона. — Понятно, что это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Но мы лучше потеряем средства, поддержим бизнес, наверстаем в следующем году, чем лишимся целых отраслей экономики. С точки зрения сохранения необходимых ограничений — постараемся соблюсти здоровый баланс между обеспечением функционирования всех структур, необходимых для жизнеобеспечения населения, здоровьем наших граждан и нормальным состоянием экономики».

При этом губернатор похвалил разработанные региональной администрацией меры: «Мы правильно и взвешенно принимали решения. Ни одной избыточной ограничительной меры у нас не принято», — заметил глава региона. Между тем, продолжил он, ситуация будет отслеживаться в ручном режиме в части введения новых или, наоборот, сокращения существующих запретов.

Более того, Михаил Ведерников заявил, что некоторым предприятиям с особенностями производственного цикла и крупными контрактами надо предоставить возможность работать. В этом случае, заметил губернатор, меры безопасности персонала должны соблюдаться неукоснительно.

Михаил Ведерников подчеркнул, что те предприятия, которые будут соблюдать правила и установленные ограничительные меры, могут рассчитывать на поддержку, в отличие от организаций, нарушающих предписания и саботирующих инициативы властей.

В свою очередь курирующая в областной администрации экономику вице-губернатор Нинель Салагаева представила участникам рабочей встречи информацию о поддержке, которая будет оказана бизнесу со стороны федерального центра. Это продление сроков уплаты налогов, предоставления отчетности, запрет на проверки, взыскания со стороны федеральных органов, мораторий на налоговые санкции, расширение программы льготного кредитования МСП, отсрочки по взносам, кредитам и аренде и ряд других.

В настоящее время региональными властями определены отрасли экономики, которые в сложившейся ситуации оказались в зоне риска. Для субъектов малого и среднего бизнеса введены «арендные каникулы» на три месяца. Уже разработаны и готовы к внесению на ближайшую сессию областного Собрания депутатов проекты законов о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения.

Кроме того, прорабатывается вопрос сокращения единого налога на вмененный доход путем уменьшения корректирующего коэффициента базовой доходности. В качестве дополнительной меры рассматривается и снижение в этом году ставок по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из отраслей экономики «зоны риска». В ходе обсуждения Глава региона подчеркнул, что необходимо проработать вопрос компенсации муниципальным образованиям средств, которые те направят на поддержку своих предпринимателей.

Свои предложения о вариантах поддержки малого и среднего бизнеса высказали Уполномоченный по защите прав предпринимателей области Аркадий Мурылев, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей области Александр Козловский и президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.

В ходе обсуждений были высказаны предложения о необходимости организации опережающей временной занятости, профессионального обучения, общественных работ, а также оказание содействия гражданам, открывшим собственное дело.

Завершая совещание, глава региона отметил, что все озвученные предложения будут проанализированы, ряд из них дополнят пакет региональных мер, другие будут переданы в федеральный центр. «Правительство сейчас делает все возможное, чтобы поддержать экономику, но надо понимать, чтобы меры поддержки не безграничны. Надо приложить максимальные усилия и бизнесу. Сила удара должна быть равномерно распределена между всеми — тогда его будет легче вынести», — заключил Михаил Ведерников.