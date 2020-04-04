В Псковской области до 30 апреля продлен карантин, но расширен список исключений для организаций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим новым указом продлил действие в регионе ограничительных мер, принятых ранее для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом постановлением администрации Псковской области расширен список организаций, на которые не распространяется пункт президентского указа о нерабочих днях. Тексты нового указа и постановления опубликованы на официальном региональном портале правовой информации.

В дополнительный перечь организаций, которые теперь смогут работать с соблюдением протоколов безопасности, внесены:

• государственные учреждения службы занятости населения;

• многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) — они смогут работать только в режиме приема граждан по предварительной записи;

• организации строительства;

• организации технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

• организации технической помощи на дорогах;

• организации предоставления стирки и химчистки текстильных и меховых изделий;

• организации ветеринарной деятельности.

Между тем, согласно указу об ограничительных мерах, которые продлены в регионе до 30 апреля, в Псковской области по прежнему запрещена работа любых спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, просветительских и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей.

Между тем, в законе сделана оговорка, что эта мера не распространяется на:

• проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

• проведение мероприятий в видеоформате;

• божественные литургии на прихрамовой территории в дни особо важных православных праздников.

К таким праздникам относятся:

• Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля)

• Вход Господен в Иерусалим (12 апреля)

• Великий Четверг (16 апреля)

• Великая Суббота (18 апреля)

• Святая Пасха (19 апреля)

При этом прийти на такой праздник могут только постоянно проживающие на территории Псковской области прихожане по предварительному согласованию с настоятелем храма, во время литургии они должны будут соблюдать дистанцию до других людей не менее 2 метров.

Также на период карантина запрещена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, бассейнов и аквапарков.

Следующий набор ограничительных мер пока что действует только до 12 апреля. До этого срока (то есть на ближайшую неделю) запрещена работа:

• точек общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и т. д.) — за исключением случаев обслуживания на вынос или дистанционной продажи товаров с доставкой на дом с обязательным выполнением всех санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, а также тех точек питания, которые работают исключительно для работников организаций, чья деятельность официально не приостановлена (то есть всевозможных заводских столовых);

• объектов розничной торговли, в том числе специальных объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализуются сопутствующие товары, такие как мобильные телефоны (исключения — аптеки, продуктовые магазины или магазины непродовольственных товаров первой необходимости, а также случае дистанционной оплаты товаров и доставки их на дом).

• салонов красоты, СПА, массажа, парикмахерских, косметических салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых предоставляются подобные услуги;

• физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью или муниципалитетами и осуществляющих спортивную подготовку, спортивных клубов, фитнес-центров;

• стоматологических клиник и кабинетов (за исключением случаев, требующих неотложного лечения);

• образовательных учреждений — в очной форме (за исключением дежурных групп для учащихся начальных классов);

• дошкольных учреждений — кроме дежурных групп, организованных для детей родителей, осуществляющих деятельность в соответствии с противокоронавирусными указами;

• музеев и музеев-заповедников (запрещено посещение гражданами);

• экскурсоводов, гидов-переводчиков, туроператоров и турагентов, инструкторов-проводников — с очным участием граждан;

Также до 12 апреля сохраняются требования о полной самоизоляция граждан в возрасте старше 65 лет. Рекомендовано режим самоизоляции соблюдать и лицам с хроническими заболеваниями. Граждане также обязаны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров и ограничить передвижение по территории области границами муниципального района, городского округа.

Пансионаты, дома и базы отдыха, санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря в срок по 1 июня должны приостановить бронирование мест, прием и размещение отдыхающих. Лица, уже проживающие в данных организациях, должны находиться в самоизоляции.

Также, согласно Указу, назначение органами исполнительной власти региона проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должно быть приостановлено до 1 мая.

Ряд дополнительных мероприятий по организации работы в условиях недопущения распространения коронавируса прописан и для сфер здравоохранения, социальной защиты, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других. Так, например, региональный Комитет по социальной защите должен обеспечить предоставление дополнительных мер поддержки малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет в размере 3 тыс рублей, малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 5 тыс рублей, а также совместно с некоммерческими организациями обеспечить этих категорий граждан продуктовыми наборами.

Обучающиеся образовательных организаций из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей должны быть обеспечены продуктовыми наборами на сумму 1,5 тысяч рублей.

Целый комплекс мер должен реализовать комитет по здравоохранению. В их числе — организация работы амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медпомощи на дому, обеспечить перепрофилирование коечного фонда, перераспределение медицинского персонала, обеспечить наличие двухнедельного запаса препаратов для экстренной профилактики и лечения коронавирусной инфекции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.