2020-04-06T18:40:07+03:00
Общество

В Псковской области будут проводить дезинфекцию улиц и остановочных комплексов

Первая обработка должна пройти уже на этой неделе
Олег Томилин
Поделиться:
Губернатор распорядился, чтобы дезобработка была безопасной для граждан и окружающей среды.Губернатор распорядился, чтобы дезобработка была безопасной для граждан и окружающей среды.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился проводить в регионе дезинфекцию улиц и остановочных комплексов для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, соответствующее поручение глава региона дал 6 апреля на совещании курирующему отрасль ЖКХ вице-губернатору Василию Осипову и председателю областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину.

На совещании была названа цифра порядка 1,2 тысяч км дорог и тротуаров, которые потребуют обработки. В первую очередь дезинфекция будет произведена в Пскове, Великих Луках, Великолукском и Псковском районах.

Первую дезинфицирующую обработку губернатор поручил провести уже на этой неделе. К этой работе планируется привлечь 37 единиц спецтехники: автомашины, находящиеся в собственности муниципалитетов, транспорт подрядных организаций. Антисептическими средствами будут обработаны и около 940 остановочных комплексов. Для этого задействют более 200 специализированных ранцев.

Сейчас проводится закупка необходимых дезинфицирующих растворов, а также распределяется спецтехника по территориям, подлежащим обработке в первую очередь.

При выборе антисептических средств губернатор призвал учесть опыт других субъектов РФ, которые уже приступили к этой работе в рамках противодействия распространению COVID-19. Михаил Ведерников подчеркнул, что дезинфекция должна быть не только эффективной, но и максимально безопасной для населения, окружающей среды и дорожного полотна.

Участники совещания в числе прочего обсудили возможность привлечения к работе по дезинфекции населенных пунктов сил и средств 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, в соответствии с указом губернатора на территории Псковской области реализуется ряд ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Так, под запретом любые массовые мероприятия с очным пребыванием людей, для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции, ограничено пересечение границ муниципального района, городского округа (Великие Луки и Псков). Образовательные учреждения в регионе переведены на дистанционный режим обучения. В детских садах и школах работают только дежурные группы.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать по телефонам круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Данные также доступны на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса
В Локне двое молодых безработных стали фигурантами уголовного дела за кражу на сумму 7500 рублей
В медорганизациях Псковской области сформирован 10-дневный запас защитных масок, перчаток хватит до конца мая
В Псковской области контракт на ремонт 22,4 км гдовской трассы выиграло АО «Буер»
МФЦ в Псковской области возобновили прием граждан во всех районах
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 6 апреля 2020 года: еще один человек выздоровел, еще у одно подтвердился COVID-19
7 апреля в Псковской области перепады температуры воздуха могут составить 19 градусов
В Псковской области начала функционировать «Горячая линия» по вопросам организации дистанционного обучения
В Псковской области появились новые пациенты с коронавирусом и подозрением на него
В Пушиногорском районе 22-летняя девушка отправила деньги представившимся её сестрой мошеннику
Великолукские полицейские быстро нашли автоугонщиков среди сотрудников предприятия, с территории которого пропала машина
Вечером в воскресенье в Порхове и Великих Луках велосипедисты стали жертвами ДТП
Пьяных водителей-рецидивистов задержали сотрудники ГИБДД в двух районах Псковской области
В Псковской области за воскресенье прибавился лишь один предположительно инфицированный COVID-19 пациент
В Псковской области прошел очередной этап операции «Пангея»
В Невеле полицейские быстро вычислили грабителя, похитившего коробку вина
До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»
За сутки в Псковской области не увеличилось число пациентов с коронавирусом или подозрением на него
6 апреля в Псковской области днем потеплеет до +16 градусов
Ведерников призвал в нынешних условиях особое внимание уделять «предпринимательским» нацпроектам
Более 600 тысяч рублей за 2 дня лишились псковичи из-за телефонных мошенников