В Псковской области будут проводить дезинфекцию улиц и остановочных комплексов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился проводить в регионе дезинфекцию улиц и остановочных комплексов для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, соответствующее поручение глава региона дал 6 апреля на совещании курирующему отрасль ЖКХ вице-губернатору Василию Осипову и председателю областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину.

На совещании была названа цифра порядка 1,2 тысяч км дорог и тротуаров, которые потребуют обработки. В первую очередь дезинфекция будет произведена в Пскове, Великих Луках, Великолукском и Псковском районах.

Первую дезинфицирующую обработку губернатор поручил провести уже на этой неделе. К этой работе планируется привлечь 37 единиц спецтехники: автомашины, находящиеся в собственности муниципалитетов, транспорт подрядных организаций. Антисептическими средствами будут обработаны и около 940 остановочных комплексов. Для этого задействют более 200 специализированных ранцев.

Сейчас проводится закупка необходимых дезинфицирующих растворов, а также распределяется спецтехника по территориям, подлежащим обработке в первую очередь.

При выборе антисептических средств губернатор призвал учесть опыт других субъектов РФ, которые уже приступили к этой работе в рамках противодействия распространению COVID-19. Михаил Ведерников подчеркнул, что дезинфекция должна быть не только эффективной, но и максимально безопасной для населения, окружающей среды и дорожного полотна.

Участники совещания в числе прочего обсудили возможность привлечения к работе по дезинфекции населенных пунктов сил и средств 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, в соответствии с указом губернатора на территории Псковской области реализуется ряд ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Так, под запретом любые массовые мероприятия с очным пребыванием людей, для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции, ограничено пересечение границ муниципального района, городского округа (Великие Луки и Псков). Образовательные учреждения в регионе переведены на дистанционный режим обучения. В детских садах и школах работают только дежурные группы.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать по телефонам круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Данные также доступны на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.