Михаил Ведерников снова приехал в инфекционную больницу, чтобы проверить улучшение условия для медиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 7 апреля, вновь приехал в инфекционное отделение Псковской городской больницы, куда сейчас доставляют коронавирусных пациентов. В прошлый раз он побывал здесь 29 апреля — сразу после того, как стало известно о первом погибшем в регионе пациенте с подтвержденным COVID-19. Тогда глава региона распорядился серьезно улучшить условия труда и отдыха медперсонала, который вынужден из-за карантина постоянно проживать в отделении, а также повысить оплату их тяжелой, но такой важной работы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, сегодня Михаил Ведерников посетил четвертый этаж и осмотрел ряд жилых комнат для медиков. Он остался удовлетворен изменениям в обстановке: в помещениях поставили новую мебель, появилась бытовая техника — холодильники, электрические чайники, микроволновые печи и телевизоры.

Сотрудники инфекционного отделения поблагодарили губернатора за то, что так оперативно создали условия для их комфортного пребывания.

Дополнительно на этаже будут установлены две стиральные машины. Для удобства персонала закуплены гладильные доски, сушилки для белья. Временно исполняющий обязанности главного врача Псковской городской больницы Денис Сачков, участвовавший в обходе инфекционного отделения, подчеркнул, что приобретенные мебель и оборудование будут использованы в деятельности инфекционного отделения и после завершения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Из действующей смены медицинских работников, которая включает в себя 33 специалиста, после двухнедельного периода продолжит работать большая часть. Те, кто покинет отделение, проведут две недели на самоизоляции. На это время им будет оформлен больничный. «Необходимо, чтобы люди за него получили выплаты не от стандартной заработной платы, а от увеличенной. За этим нужно проследить», — поручил губернатор председателю регионального Комитета по здравоохранению Марине Гаращенко.

Общаясь с медиками, которые останутся на дежурстве, Михаил Ведерников напомнил им, что помимо заработной платы, которая будет даже немного больше удвоенной, прорабатывается вопрос страхования жизни и здоровья медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Мы будем стараться сделать это как можно скорее. Нам важно, чтобы для вас была гарантия, что вы застрахованы. Мы сейчас подсчитываем, сколько средств на это понадобится, с Псковским областным Собранием депутатов этот вопрос мы уже обсудили. Они его рассмотрят на текущей сессии», — заметил глава региона.

Также он похвалил инициативу добровольцев и предпринимателей Псковской области в рамках акции #Помогуврачу по передаче цветов, продуктов и других товаров первой необходимости сотрудникам.

По итогам визита глава региона поблагодарил псковских медиков за столь важный и тяжелый труд.