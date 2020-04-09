Бюджетный комитет Псковоблсобрания рассмотрел первый пакет мер поддержки бизнеса и граждан из-за коронавируса

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел и рекомендовал к принятию три законопроекта, направленных на поддержку малоимущих граждан, а также малого и среднего бизнеса, на чью деятельность повлияли введённые ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, заседание комитета проходило в дистанционном формате – в зале областной администарции присутствовали председатель комитета, вице-спикер Борис Полозов, заместитель председателя Лидия Драгунова и депутат Анатолий Тиханов, остальные члены комитета общались с коллегами посредством видеоконференцсвязи. В заседании также участвовали региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв, представители областной администрации, прокуратуры и Счётной палаты.

«Впервые заседание нашего комитета проходит в удалённом формате. Депутаты находятся в четырёх точках: в зале областной администрации, в администрации города Пскова, в Великих Луках и в Локне», — поприветствовал всех участников заседания Борис Полозов и передал слово председателю областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву для доклада по законопроекту «О внесении изменений в статью 2 Закона Псковской области «О патентной системе налогообложения».

«Документ разработан в рамках исполнения указа губернатора с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», - сообщил руководитель органа исполнительной власти.

В качестве поддержки пострадавших направлений – в перечень включено 13 видов деятельности – исполнительная власть предлагает на 90 % уменьшить размер потенциально возможного годового дохода, что повлечёт аналогичное снижение стоимости патента.

Заслушав докладчика, Борис Полозов попросил озвучить позицию Счётной палаты и правого управления Собрания. «В пояснительной записке указано, что в результате снижения потенциально возможного годового дохода местные бюджеты не дополучат 1,3 млн рублей, но законопроектом не предусмотрен порядок компенсации этих выпадающих доходов», - обратила внимание депутатов председатель Счётной палаты Марина Хохлова. Аналогичное замечание высказала начальник юридической службы Собрания Любовь Цибулькина, отметив необходимость внесения изменений в закон о бюджете текущего года.

Председатель комитета Борис Полозов попросил разработчиков законопроекта дать комментарий. По словам Андрея Михеева, вопрос о механизме компенсации выпадающих доходов сейчас рассматривается на федеральном уровне.

Депутат Сергей Быков напомнил, что задолго до начавшейся пандемии коронавируса в Собрании обсуждался вопрос о необходимости снижения налоговой нагрузки по упрощённой и патентной системе налогообложения: «Сейчас принимаются экстренные меры, а будет ли собираться созданная рабочая группа для проработки вопроса по снижению налоговой нагрузки на бизнес?»

Борис Полозов подтвердил, что рабочая группа соберётся в самое ближайшее время. «Мы обязательно соберёмся, тем более, что сейчас готовится ещё один региональный пакет мер поддержки бизнеса», — подчеркнул председатель комитета.

Кроме того, Борис Полозов предложил дополнить предложенный законопроект новой нормой: «Во вчерашнем выступлении президента прозвучало, что в сложившихся условиях необходимо отменить коэффициент-дефлятор, влияющий на начисление налогов для субъектов малого и среднего бизнеса. Комитетом подготовлена соответствующая поправка».

Депутаты проголосовали за таблицу поправок и рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Аналогичное решение комитет вынес по проекту закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», которым предусматривается снижение до минимума налоговых ставок для пострадавших отраслей экономики. Перечень видов деятельности, для которых предусматривается налоговое послабление, определён исполнительной властью.

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв поинтересовался, планируется ли расширение этого списка. «Ситуация постоянно меняется, поэтому в зависимости от развития эпидемиологической обстановки и необходимости введения новых ограничительных мер, которые приводят к дефициту потребительского спроса, перечень пострадавших отраслей может корректироваться. Мы вместе с вами продолжим работу в этом направлении», - ответил Андрей Михеев.

«Вы можете озвучить цифры региональной поддержки бизнеса?» - попросил уполномоченный. По словам руководителя профильного органа исполнительной власти, по предварительным оценкам налоговая и имущественная поддержка бизнеса со стороны составляет 150 млн рублей.

В ходе обсуждения законопроекта, депутаты сочли необходимым внести в постановление Собрания рекомендацию органам местного самоуправления принять решение о снижении корректирующего коэффициента базовой доходности, применяемого для исчисления единого налога на вменённый доход по отдельным видам деятельности.

Заключительным вопросом депутаты рассмотрели проект закона «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно». Как пояснила председатель областного комитета социальной защиты Ольга Евстигнеева, документ разработан в целях реализации мартовского указа президента и предусматривает установление пособий для детей в размере половины прожиточного минимума.

«Вчера Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми, - взял слово председатель парламентского комитета Борис Полозов. – Значит ли это, что в скором времени нам придётся вносить соответствующие изменения в принимаемый закон?»

Руководитель органа исполнительной власти подтвердила, что документ будет дополняться.