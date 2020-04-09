Реконструкцию «Сквера искусств» в Пскове могут завершить уже к Дню города

Сегодня, 9 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход дорожного строительства на центральных магистралях Пскова, работы на которых ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, сначала глава региона в сопровождении председатель регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина отправился на улицу Яна Фабрициуса, где реализуется проект реконструкции части автомобильной дороги и перекрестка с улицей Гражданской. Борис Елкин заверил губернатора, что небольшие отставания от графика проведения работ связаны с обнаружением новых коммуникаций и внесением соответствующих поправок в план реконструкции.

Ремонт ул. Яна ФабрициусаФото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Михаил Ведерников поручил наладить оперативное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, чтобы максимально быстро решать вопросы по вновь обнаруженным инженерным сетям.

«Надо обязательно нагонять график», — сказал Михаил Ведерников. Подрядчик со своей стороны заверил, что после решения всех острых вопросов с инженерными сетями, в течение месяца будет проведена работа по обустройству дорог и тротуаров.

Губернатор оценил и ход работ по дорожному ремонту на Рижском проспекте. Там сейчас идет замена бордюрного камня, обустройство тротуаров, на следующей неделе будет начато фрезерование асфальтового покрытия автодороги.

Ремонт на Рижском проспектеФото: Сергей ГЕРАСИМОВ

«Мы ведем ремонт на данном участке — от перекрестка с улицей Петровской до перекрестка с улицей Максима Горького, потому что здесь идет сужение до 4 полос, при этом очень интенсивное движение. Постараемся провести максимальный объем работ, пока большая часть жителей находится на самоизоляции», — отметил Борис Елкин. Он добавил, что объект должен быть сдан к концу августа — это позволит перед началом учебного года не создавать сложностей для передвижения транспорта.

Представитель подрядной организации подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком. «Все работники соблюдают профилактические меры: носят маски, во всех машинах есть антисептики для обработки рук и инструментов», — заметил представитель подрядчика.

Губернатор проконтролировал и ход реконструкции сквера искусств. Работы ведутся за счет программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия». Подрядчик этого участка рассказал, что в ближайшее время сотрудники приступят к обустройству стоянки на 15 автомобилей, в том числе 2 машиномест для инвалидов.

Ремонт Сквера искусствФото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Также строители заверили, что на свое место вернутся кованные скульптуры, которые были в сквере ранее.

«Здесь будет обустроена праздничная зона на 1,2 тысяч человек, детская площадка с прорезиненным покрытием», — отметил руководитель строительной компании, добавив, что для комфорта граждан установят более 20 скамеек, высадят порядка 60 деревьев.

На данный момент полностью завершены работы по переустройству коммуникаций, установке светильников, ведется подготовка к укладке брусчатки. Работы ведутся с опережением графика и могут быть завершены уже ко Дню города.

«Это будет большим подарком для жителей Пскова — получить новый благоустроенный парк к праздничной дате», — отметил Глава региона, положительно оценив проделанную работу.