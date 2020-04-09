Выиграли время, но нельзя расслабляться

4 этап

Лейтмотивом очередного заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стало предостережение — «Рано расслабляться!»

Заседание началось со свежей статистики: 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 6 предположительно инфицированы, 2 скончались, а 5 выздоровели… «Статистика позволяет говорить, что мы выиграли время, не дали распространится вирусу», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

Однако, несмотря на обманчивую незначительность этих цифр, власти и медики готовятся совсем к иным масштабам: глава региона сообщил, что к 15 апреля планировалось подготовить 313 коек для больных короанвирусом, и 70 % из них должно быть подключены к кислороду. А с учетом того, что большое количество людей приехали в Псковскую область из Санкт-Петербурга и Москвы, накануне на совещании губернаторов с президентом было принято решение увеличить количество зарезервированных под коронавирусных пациентов коек аж до 600.

Как пояснил Михаил Ведерников, специалисты говорят, что сейчас начался четвертый этап пандемии, когда становится невозможно диагностировать очаги распространения инфекции.

Но при этом отсутствие пугающих новостей расхолаживает людей. «С понедельника на улице, по сути, начались майские праздники: весь город Псков вышел на улицы гулять с детьми, с домашними животными, компаниями. Это не допустимо», - сказал губернатор. По его словам, псковские предприниматели уже обращались с жалобой на то, что закрыли бизнес в то время, как горожане свободно гуляют по улицам.

«Обращаюсь к жителям Псковской области: мы не преувеличиваем уровень угрозы. Мы не знаем, от кого заразился один из умерших, от кого заразилась женщина, которая сейчас на ИВЛ. И мы не будем знать, от кого заразились вы на улице. Люди сейчас устраивают себе каникулы, а потом окажется, что инфекционная больница будет переполнена – обратился Михаил Ведерников. – К чему это может провести – к ужесточению мер».

В связи с этим он заявил, что властям совместно с законодателями и правоохранителями «надо добиться безусловного соблюдения всех карантинных мер».

Жесткие меры

В качестве вариантов дополнительной профилактики распространения на совещании обсуждалось даже возможное прекращение работы столовых на предприятиях, которые продолжают свою работы несмотря на ограничения. Как минимум, предложил губернатор, нужно организовать там питание так, чтобы максимально развести потоки людей.

Вообще, отметил Михаил Ведерников, разрешение работы некоторым предприятиям — «это тоже риск, но вынужденный», поскольку коллапс экономики не менее страшен, чем некотролируемое распространение инфекции.

«Если мы планируем плавно возвращать нашу экономику на рабочие рельсы, никакие массовые весенние гуляния невозможны, иначе будет «взрыв» инфекции», — еще раз предупредил губернатор.

Более того, он пригрозил, что если уличные прогулки людей будут продолжаться, то придется идти на «драконовские меры»: закрыть для посещения парки и набережные, детские площадки.

Работодателей же глава региона призвал обеспечить сотрудников средствами защиты, а в офисах проводить дезинфекцию. По его словам, существует целый комплекс мер, при котором предприятия может работать в безопасном режиме.

Зашла на совещании речь и о жителях Псковской области, которые до сих пор остаются за границей. Их тоже ждут жесткие меры: по возвращению на родину граждан ожидает не домашний двухнедельный карантин, а помещение на медицинскую обсервацию. «Вначале изоляция, потом сдача тестов на коронавирус, и только потом будет приниматься решение, можно ли им гулять по городу», - добавил глава региона.

Минутка позитива

И все же, несмотря на угрожающий тон совещания, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук не мог не сказать о немного обнадеживающих фактах. Он напомнил, что за последние четыре дня в Псковской области зарегистрирован только один новый случай заболевания коронавирусом. «Это говорит о том, что принимаемые меры дают свои результаты», - заявил глава управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Но все же, по его словам, 11 заболевших коронавирусом имели контакты с ранее заболевшими, что еще раз подчеркивает важность самоизоляции в этот период. Ведь установить, от кого заразился один из двух умерших пациентов, не удалось.

Также Александр Нестерук рассказал, что обследования на коронавирусную юнфекцию осуществляются в Пскове и Великих Луках. В Пскове установлены два прибора для диагностики, В Великих Луках – один прибор. Кроме того, один прибор есть в лаборатории «Центра СПИД». За время работы в «Центре СПИД» провели 300 исследований. За последние сутки в Псковской области на коронавирус проверили 137 человек.

Под наблюдением в регионе остаются 1067 человек, из них 903 - вернулись из стран риска. С 1606 человек наблюдение снято, так как прошел карантинный период.

И тем не менее, губернатор еще раз сделал акцент на необходимости бдительности: «Пик заболевания не пройден. Мы — не в безопасности. Вчера на совещании Президент РФ сказал, что пик заболевания нашу страну накроет через 2 -3 недели и заявил о ряде беспрецедентных мер. Мне приятно отметить, что многие вещи, которые были озвучены, в той мере, насколько позволяет региональный бюджет, приняты».