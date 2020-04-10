Губернатор Псковской области скорректировал ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о корректировке действующих в регионе ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно поправкам в губернаторский указ и постановление областной администрации, уже с сегодняшнего дня, 10 апреля, в Псковской области с некоторыми оговорками могут возобновить работу многие организации.

Во-первых, расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных к продаже: теперь в него входят электроустановочные изделия, осветительное оборудование, электрические лампочки и кабельная продукция.

Во-вторых, прямо расширен перечень организаций, чья деятельность разрешена и не подпадает под действие указа президента России о нерабочих днях. В него включены:

- организации, выполняющие архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания и осуществляющие кадастровую деятельность;

- компании, ведущие деятельность по технической инвентаризации и государственной кадастровой оценке недвижимого имущества;

- обрабатывающие производства и организации по добыче полезных ископаемых;

- компаний, оказывающих банковские услуги юридическим лицам;

- фотоателье, изготавливающие фотографии на документы (в ограниченном режиме и по предварительной записи; при этом во всех помещениях могут находиться не более 4-х человек, включая работников);

- спортивные клубы и фитнес-центры (но только для проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе).

При этом деятельность всего перечня компаний, предприятий и организаций разрешена только при неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, прописанных в указе губернатора.

Между тем, до 30 апреля продлевается приостановка деятельности столовых, буфетов, баров и других пунктов общественного питания, кроме дистанционных способов продажи и обслуживания населения на вынос. Ограничительные меры распространяются и на посещение музеев и заповедников, деятельность по экскурсионному обслуживанию. Организации, оказывающие стоматологические услуги, кроме случаев экстренной и неотложной помощи, должны быть закрыты также до 30 апреля. На этот же период должна быть прекращена деятельность объектов розничной торговли, кроме дистанционных способов продажи, аптек и магазинов, реализующих продовольствие и товары первой необходимости.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлевается на период до 30 апреля. Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров и ограничить передвижение по территории области границами муниципального района, городского округа. До 30 апреля также запрещено передвижение несовершеннолетних без сопровождение родителей или лиц, их заменяющих.

Согласно документу, управляющие организации должны не реже одного раза в день проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств, в том числе лифтов, домофонов, мусоропроводов, дверных ручек и перил.

Все основные ограничительные мероприятия, которые затрагивали сферы транспорта и социальной защиты, также продлеваются на период до 30 апреля. Указом расширены и меры социальной поддержки. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций, получающие государственную социальную помощь, будут получать средства на горячий обед в размере 45 рублей в день за период осуществления образовательного процесса в дистанционной форме.

Тексты указа и постановления администрации опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.