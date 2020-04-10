Власти Псковской области определились со схемой модернизации инфекционной службы региона

Сегодня, 10 апреля, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами была определена оптимальная схема комплексной модернизации инфекционной службы региона. Ранее предложение главы Псковской области о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников проанализировал с участниками рабочего совещания возможные варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий.

В Псковской области планируется создать областную клиническую инфекционную больницу с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках. Планируется, что в общей сложности будет развернуто порядка 370 коек.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заверила, что это количество полностью покрывает потребность региона.

В результате обсуждения наиболее оптимальным принят вариант строительства в Пскове трех отдельных корпусов: инфекционных взрослого отделения на 70 мест, детского отделения на 100 мест и противотуберкулезного корпуса. Организацию инфекционной службы в Великих Луках планируется развернуть на базе здания, которое будет капитально отремонтировано. Там в отдельных корпусах, объединенных переходом, также разместится детское и взрослое инфекционные отделения.

Говоря о проекте в областном центре, участники совещания обсудили вопросы подготовки земельного участка, проектирования. Глава региона предложил проанализировать наиболее успешные проекты строительства новых медучреждений, которые уже были реализованы в других субъектах страны, в части их адаптации для Псковской области.

Если строительство корпусов в Пскове требует тщательной проработки и может быть реализовано в более длительной перспективе, то проект по развертыванию великолукского инфекционного корпуса можно осуществить в довольно сжатые сроки. Капитальный ремонт здания, возможно провести примерно за 3–4 месяца.

Михаил Ведерников поручил первому вице-губернатору Вере Емельяновой, а также еще одному своему заместителю Василию Осипову и председателю Псковоблздрава Марине Гаращенко детализировать и проработать все направления по модернизации региональной инфекционной службы, а также выехать в Великие Луки, чтобы на месте рассмотреть возможности максимально оперативной реализации проекта. Со своей стороны губернатор выразил готовность оказывать необходимое содействие и обратиться в федеральный центр за необходимой поддержкой.

Напомним, ранее Михаил Ведерников неоднократно посещал инфекционное отделение Псковской городской больницы, отмечал острую необходимость модернизации учреждения. Глава региона дал ряд поручений по оперативному обновлению материальной базы для комфорта пациентов и медицинского персонала. В помещениях установлена новая мебель, появилась бытовая техника — холодильники, электрические чайники, микроволновые печи и телевизоры. Во вторник, 7 апреля, Михаил Ведерников лично проконтролировал исполнение своих поручений, когда посетил корпус и пообщался с персоналом.