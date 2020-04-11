Резкое ухудшение: за сутки в Псковской области сразу у 10 человек предварительно диагностировали коронавирус, один умер предположительно с COVID-19

За минувшие сутки, 10 апреля, в Псковской области произошло резкое ухудшение статистики по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом вечером в пятницу написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников: «Ситуация резко ухудшилась. По оперативной информации за последние сутки у нас, скорее всего, будет +10 (!) предварительно подтверждённых случаев. Все новые случаи - контактные. Почти все заразились на территории Псковской области».

По словам губернатора, среди заразившихся — «те люди, с которыми каждый из вас мог контактировать»: сотрудник ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», который до конца марта работал на линии автобусного маршрута, работник ЖКХ, продавец магазина

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что по предварительной информации, которая еще будет проверяться и уточняться, один из умерших в области 10 апреля был инфицирован COVID 19 — речь о пенсионере, который умер у себя дома.

«Более того, как показывает практика, в некоторых случаях у пациентов двухсторонняя пневмония развивается абсолютно без симптомов (!) и даже без повышения температуры. Очевидно плохо становится уже тогда, когда вы остановились в шаге от ИВЛ, — добавил губернатор. — Я ещё раз призываю всех не выходить из дома без экстренной необходимости и соблюдать все меры предосторожности. Ситуация очень серьёзная, бессмертных в нашей области нет. Завтра опубликую уточнённые подробности. Прошу, будьте благоразумны!».

Добавим, по данным на вечер 10 апреля в Псковской области официальная коронавирусная статистика выглядела следующим образом:

подтвержденных случаев заражения COVID-19 — 16;

предположительно инфицированы — 14 человек;

всего госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус — 23 человека;

выздоровели — 6 человек;

умерли — 2 человека;

проведено тестов — 3569.

Напомним, с момента выявления в Псковской области первых зараженных (19 марта) к 10 апреля прошло 22 дня.