2020-04-12T12:59:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Первого пациента с предварительно диагностированным коронавирусом выявили в Великих Луках

Власти сообщают, что он с момента начала пандемии не выезжал за пределы Псковской области
Олег Томилин
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Коронавирус, похоже, добрался и до Великих Лук.Коронавирус, похоже, добрался и до Великих Лук.
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В Псковской области, вероятно, появился еще один очаг заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В субботу, 11 апреля, администрация Великих Лук сообщила о том, что у одного жителя города первый тест на инфекцию дал положительный результат.

При этом власти подчеркивают, что этот великолучанин в последнее время не выезжал за пределы Псковской области.

«Администрацией города предпринимаются необходимые меры, направленные на предотвращение массового заражения жителей Великих Лук COVID-19: проводится большая работа по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории нашего года, организована дезинфекции мест массового пребывания, улиц, автобусных остановок, магазинов и аптек, — сказано в обращении муниципальных властей к горожанам. — Просим вас строго следовать всем введённым на территории города и региона требованиям и мерам, направленным на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучии населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей области и города Великие Луки. Остановить распространение опасного инфекционного заболевания, можно только максимально ограничив контакты между людьми!»

Гражданам напоминают, что для профилактики заражения коронавирусной инфекцией нужно стараться не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра, ограничьте передвижение по городу, не выезжайте за пределы муниципального образования, пользоваться масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, тщательно мыть руки с мылом в теплой воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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