2020-04-13T13:08:26+03:00
Звезды

Театрально-концертная дирекция Псковской области открыла доступ к видеозаписям концертов и спектаклей

Даже в условиях самоизоляции граждане теперь могут насладиться любимыми спектаклями и концертами
Олег Томилин
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На сайте ТКД Псковской области появился новый раздел с бесплатным контентомНа сайте ТКД Псковской области появился новый раздел с бесплатным контентом
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Театрально-концертная дирекция Псковской области в связи с введенными в стране ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции, разместила в открытом доступе видеозаписи спектаклей, концертов, репетиций, премьер, видеодневников Псковского академического театра им. А. С. Пушкина, Псковского областного театра кукол и Псковской областной филармонии.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе учреждения, на официальном сайте ТКД создан специальный раздел «Видео», где в общей ленте представлена вся подборка видеоматериалов за последние несколько лет, а также у каждого учреждения есть свой подраздел. Например, кликнув на вкладку справа «Театр кукол» или «Областная филармония», можно отсортировать видеоматериалы.

Так, в разделе «Театр Пушкина» размещены видеозаписи и отрывки спектаклей, серия документальных фильмов о театре «На провинциальных подмостках», снятых ГТРК «Псков», видеодневники Пушкинского театрального фестиваля и фестиваля «Другое искусство», тизеры лучших спектаклей, фрагменты гастролей и многое другое.

Псковский театр кукол приглашает увидеть один из самых популярных спектаклей своего репертуара «Фауст», рассчитанный на зрителей разных возрастов. Спектакль поставил главный режиссер театра Александр Заболотный, художник – Андрей Севбо (Санкт-Петербург).

Также театр кукол представляет видео фрагментов репетиций , премьер, спектаклей «Как стать артистом», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Карнавал животных», «Незнайка и его друзья» и многое другое.

В разделе Псковской областной филармонии выложены видеодневники концертов последних лет, таких как «Золото Вены», концерт-закрытие юбилейного 45-го фестиваля русской музыки в честь М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Имперского Русского балета при участии Псковского симфонического оркестра, концерты скандинавской группы Danjal, Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, ансамбля русской музыки «Псков», концерт «Лавандовая ночь», а также записи полных концертов, например, 6-я симфония Чайковского в исполнении Николая Хондзинского и Симфонического оркестра Мариинского театра, Юбилейный концерт Симфонического оркестра Псковской филармонии, Концерт ансамбля «Псков»- закрытие 51 Пушкинского праздника поэзии и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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