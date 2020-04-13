2020-04-13T19:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области существенно усиливаются карантинные меры

Новый указ губернатора вводит требование носить маски в общественных местах, запрет покидать жилище без острой необходимости и запреты на посещение парков, кладбищ, церквей, детских и спортплощадок
Олег Томилин
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В Пскове вводятся запреты и ограничения по принципу московских.В Пскове вводятся запреты и ограничения по принципу московских.
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Сегодня, 13 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о внесении очередных изменений в свой указ от 15 марта №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно внесенным изменениям, карантинные ограничения на территории Псковской области будут серьезно ужесточены — по образцу тех, что действуют в Москве.

Во-первых, новый указ содержит требование к гражданам носить на работе, на улице, в общественном транспорте, включая такси, в местах приобретения товаров и услуг маски (одноразовые или многоразовые), респираторы или иные их заменяющие текстильные изделия (платки, шарфы и похожие изделия).

Во-вторых, в новом указе появилось требование не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

— следования к ближайшему к доме месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указом президента от 2 апреля № 239;

— следования к общественным колодцам и водозаборным колонкам;

— выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 500 метров от дома;

— выноса отходов до ближайшего места их накопления;

— осуществления индивидуальных занятий физкультурой и спортом;

— следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с президентским указом;

— осуществления деятельности, связанно с передвижением по Псковской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с президентским указом (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

— обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

— следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, а также к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина, или членов его семьи, объекта недвижимого имущества.

Кроме того, гражданам запрещается:

— посещать кладбища (за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в захоронении, либо оказания услуг по погребению);

— посещать лесопарки, парки, скверы, набережные, детские игровые площадки (запрет не распространяется на обслуживающих эти объекты работников, а также на случаи сквозного прохода граждан через эти объекты и осуществление гражданами на территории этих объектов индивидуальных занятий физкультурой с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра);

— посещать стадионы и открытые спортплощадки (запрет не распространяется на обслуживающих объект работников, а также на случаи сквозного прохода, индивидуальных тренировок с социальным дистанцированием или проведения спортклубов и фитнес-тренеров индивидуальных тренировок на свежем воздухе);

— посещать объекты религиозных организаций (за исключением служителей и персонала).

К работодателям в новом указе содержится требование оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работникам, прибывших в Россию после 17 марта из стран, где зарегистрированы очаги коронавирусной инфекции COVID-19, а также работникам старше 65 лет и работникам, имеющим ряд заболеваний, перечисленных в приложении к указу — путем предоставления отпуска с сохранением зарплаты или работы на дому.

Похожее требование относится к руководителям органов госвласти и госорганов Псковской области, государственных учреждений, ГУПов, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, МУПов — оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции беременным работницам, изъявившим желание соблюдать такой режим — в том числе путем отпуска с сохранением зарплаты или работы на дому. Аналогичные меры — но в качестве рекомендаций — относятся ко всем остальным работодателям на территории региона.

Наконец, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, содержится требования установить период с 9:00 до 11:00 для посещения только лицами старше 60 лет. Указанное требование не распространяется только на аптеки.

Также в объектах торговли должны обязательно появиться разделительные полосы, их владельцы должны препятствовать скоплению людей у касс, а также не допускать установленного количества покупателей.

С полным текстом нового указа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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