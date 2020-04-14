Сообщения о профанации производства масок на «Псков-Полимере» оказались фейком

Сегодня утром в одном из псковских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что производство защитных масок на псковском заводе «Псков-Полимер» якобы является профанацией, а кадры с производства, которое ранее посетил губернатор Михаил Ведерников, являются постановочными съемками. «Никто никаких масок всерьез делать не собирался и не собирается. Можете сами позвонить и проверить» — вещал «городу и миру» автор телеграм-канала, который уже не раз прославился публикацией откровенной «дезы».

И всё-таки мы решили последовать его совету и позвонили на завод в поисках масок, представившись обычными покупателями — благо со вчерашнего дня в Псковской области действует требование о ношении масок или их заменителей (например, шарфов или платков, натянутых на лицо), поэтому сейчас многие граждане делают то же самое.

Телефон завода мы нашли в приложении 2GIS и дозвонились с первого же раза. Нам ответила женщина, которая сразу утвердительно ответила на вопрос, можно ли купить маски и переключила нас на менеджера по продажам.

Еще через 10 секунд ожидания нам ответила менеджер Инна. Она также подтвердила, что маски есть в наличие и спросила, сколько штук мы хотим приобрести. Мы решили купить штук 50, уточнив, что будем покупать хотя и для своего предприятия, но как физической лицо.

Тогда Инна спросила, как будет производиться расчет — по карте или наличными? Мы решили заплатить наличными на месте и самостоятельно приехать за масками. Тогда менеджер уточнила, успеем ли мы доехать до 13:00 — пока действует отгрузка товара? Времени оставалось мало, и в качестве альтернативы Инна любезно предложила либо позвонить нам завтра утром, чтобы сообщить, где и как получить наши 50 масок, либо выразила готовность сообщить контактные телефоны дистрибьютеров завода, у которых маски можно купить сразу.

Мы сказали, что лучше заберем маски на заводе завтра…

Таким образом, сообщение в анонимном телеграм-канале в очередной раз оказалось фейком. Поэтому лишний раз напомним: доверяйте информации только из официальных источников, ведь сейчас, во время пандемии коронавируса, распространяется и другая эпидемия — дезинформации.