2020-04-14T14:33:03+03:00
Экономика

Сообщения о профанации производства масок на «Псков-Полимере» оказались фейком

Мы позвонили на завод и проверили слухи
Олег Томилин
Поделиться:
Производство масок на заводе «Псков-Полимере»Производство масок на заводе «Псков-Полимере»Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня утром в одном из псковских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что производство защитных масок на псковском заводе «Псков-Полимер» якобы является профанацией, а кадры с производства, которое ранее посетил губернатор Михаил Ведерников, являются постановочными съемками. «Никто никаких масок всерьез делать не собирался и не собирается. Можете сами позвонить и проверить» — вещал «городу и миру» автор телеграм-канала, который уже не раз прославился публикацией откровенной «дезы».

И всё-таки мы решили последовать его совету и позвонили на завод в поисках масок, представившись обычными покупателями — благо со вчерашнего дня в Псковской области действует требование о ношении масок или их заменителей (например, шарфов или платков, натянутых на лицо), поэтому сейчас многие граждане делают то же самое.

Телефон завода мы нашли в приложении 2GIS и дозвонились с первого же раза. Нам ответила женщина, которая сразу утвердительно ответила на вопрос, можно ли купить маски и переключила нас на менеджера по продажам.

Еще через 10 секунд ожидания нам ответила менеджер Инна. Она также подтвердила, что маски есть в наличие и спросила, сколько штук мы хотим приобрести. Мы решили купить штук 50, уточнив, что будем покупать хотя и для своего предприятия, но как физической лицо.

Тогда Инна спросила, как будет производиться расчет — по карте или наличными? Мы решили заплатить наличными на месте и самостоятельно приехать за масками. Тогда менеджер уточнила, успеем ли мы доехать до 13:00 — пока действует отгрузка товара? Времени оставалось мало, и в качестве альтернативы Инна любезно предложила либо позвонить нам завтра утром, чтобы сообщить, где и как получить наши 50 масок, либо выразила готовность сообщить контактные телефоны дистрибьютеров завода, у которых маски можно купить сразу.

Мы сказали, что лучше заберем маски на заводе завтра…

Таким образом, сообщение в анонимном телеграм-канале в очередной раз оказалось фейком. Поэтому лишний раз напомним: доверяйте информации только из официальных источников, ведь сейчас, во время пандемии коронавируса, распространяется и другая эпидемия — дезинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Псковской области рассматривается вопрос о продлении запрета на движение на лодках с моторами
На весеннюю охоту в 2020 году в Псковской области разрешений было выдано на 30% меньше обычного
Дачный дом загорелся в островском СНТ «Яблонька»
15 апреля в Псковской области ожидается снег и дождь
В деревне Агарышево Красногородского района на рассвете загорелась баня
Михаил Ведерников принял участие в совещании c вице-премьером о готовности к пожароопасному сезону
Житель невельской деревни сломал ногу своей сожительнице ударом лома
Из-за коронавируса иностранцам и лицам без гражданства продлят сроки временного пребывания в России
Глава Пскова выразила соболезнования по случаю смерти последнего живущего в городе участника Сталинградской битвы
В Печорах вор проник в квартиру через незапертую дверь
Оформить выплату на содержание ребенка опекуны могут во всех офисах МФЦ региона по предварительной записи
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области увеличилось до 23
Акция по бесплатному провозу ветеранов и сопровождающих в общественном транспорте к 75-летию Победы временно приостанавливается
В Пскове депутаты помогли ветеранам в своих городских округах
В ночь на 16 апреля закроют ж/д переезд на улице Советской Армии
В Печорах сгорела баня
В Великих Луках выявлен второй человек с предварительным диагнозом COVID-19
Михаил Ведерников прокомментировал ужесточение ограничительных мер в Псковской области
В Пскове на 5 дней приостановят движение автобусов до садоводческих товариществ
С 14 апреля «Псковпассажиравтотранс» отменяет или корректирует ряд маршрутов из-за низкой заполняемости