2020-04-15T09:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликованы данные по географии заражений коронавирусом в Псковской области

На Псков приходится лишь немногим больше половины случаев, остальные - в районах
Олег Томилин
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Так выглядит география распространения коронавирусной инфекции в Псковской области.Так выглядит география распространения коронавирусной инфекции в Псковской области.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вечером во вторник, 14 апреля, опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пояснения к свежей статистике по распространению коронавирусной инфекции в регионе и впервые показал географию проживания заболевших.

«В связи с тем, что введены новые ограничительные меры, принял решение давать географию распространения заболевания для полной картины (понятно, что на ней будут указываться только подтверждённые случаи, поэтому там пока нет Великих Лук)», — написал губернатор.

Так, из 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 лишь 16 были из Пскова, 5 — из Псковского района, 3 — из Дедовического, 2 — из Гдовского, 2 — из Островского, 1 — из Плюсского.

Кроме того, губернатор раскрыл некоторые подробности о 4-й в регионе смерти пациента с подтвержденной инфекцией: «К сожалению, женщина, 55 лет, которая долгое время была подключена к аппарату ИВЛ и оставалась в тяжёлом состоянии, сегодня умерла. Приношу искренние соболезнования всем родным и близким».

В целом, говоря о статистике развития пандемии в Псковской области, Михаил Ведерников отметил: «Обращаю особое внимание, что за неделю число заболевших выросло более чем в два раза, и только сегодня добавилось сразу +5 подтверждённых диагнозов. Один пациент по-прежнему в тяжёлом состоянии. Регион вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией, и скорость её распространения заметно выросла».

Однако, продолжил он, есть и несколько позитивных новостей: «Во-первых, наконец-то изменилась строчка выздоровевших (+2). Во-вторых, несколько тревожных диагнозов не подтвердились. В частности, референс-центр дал отрицательное заключение по [предварительному диагнозу, поставленному] кондуктору «Псковпассажиравтотранса» (и это снимает подозрение с контрольной группы в 200 человек) и врачу Псковской областной клинической больницы».

«Призываю всех к разумному отношению ко всем противоэпидемиологическим мероприятиям. Каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Берегите себя!», — закончил свое обращение губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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