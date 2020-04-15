Ущерб — на 7 млрд рублей, пик заболеваемости — в начале мая

Вечером во вторник, 14 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о том, как регион борется с коронавирусной инфекций в федеральном телеэфире — в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В ходе своего выступления он впервые озвучил несколько важных прогнозов.

Во-первых, губернатор подчеркнул, что областные власти «не стали все-таки закручивать гайки максимально, мы пошли по такому очень взвешенному пути, балансируя между здоровьем и безопасностью граждан и сохранением экономики».

«У нас небогатый регион, и даже неделя, когда мы находились на вынужденной самоизоляции, она нам дорого вышла. Мы планируем, что вообще последствия коронавирусной инфекции могут вылиться [в ущерб для Псковской области] порядка 7 млрд рублей», — сказал Михаил Ведерников. Заметим, что эта цифра сопоставима с двумя годовыми (!) бюджетами Пскова.

«Для нас это значительная нагрузка, — аккуратно заметил губернатор. — Поэтому мы дали возможность работать всем нашим основным предприятиям, но с соблюдением всех требований. Постоянно проводим рейды, проверки, но именно на предмет соблюдения этих [cанитарных] требований».

Во-вторых, Михаил Ведерников спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области придется на первую неделю мая.

«Мы рассчитываем, что выйдем на самый пик, наверное, на первую неделю мая, — сказал он. — Поэтому вот первую волну, которая могла захлестнуть — мы ее сдержали благодаря сознательному отношению жителей Псковской области, нашим врачам, конечно, огромное спасибо. Но основные риски впереди».

Глава региона заметил, что властям пришлось ужесточить карантинные меры, так как граждане в последнее время стали пренебрегать требованиями самоизоляции: «К сожалению, у нас на прошлой неделе солнышко пригрело — и мы увидели, что много людей на улицу вышло. Поэтому со вчерашнего дня мы ввели дополнительные ограничительные меры, с учетом предстоящей Пасхи мы ограничили посещение кладбищ. С нашим митрополитом Тихоном долго мы старались ювелирно все-таки дать возможность прихожанам храмов участвовать в пасхальном богослужении — и на вербное воскресенье мы даже такой формат опробовали: служба была на улице и люди стояли на расстоянии социальной дистанции, были нанесены кружочки. И мы планировали в этом формате дойти до Пасхи, но, к сожалению, в нескольких храмах пренебрегли всеми рекомендациями, было большое скопление людей».

«У нас есть предписание главного санитарного врача, мы не стали рисковать, поэтому [пасхальные] службы будут, но будут проводить только священнослужители, а всех прихожан мы просим молиться дома. Но вот сегодня уже договорились, что священники по предварительной заявке будут ходить по домам, причащать людей - ну, конечно, это будет не в таком [большом] объеме, но тем не менее», — добавил Михаил Ведерников.

Внешняя угроза

Также в ходе выступления в эфире телепередачи губернатор Псковской области оценил основные риски для региона в связи с распространением COVID-19.

«У нас 2 риска и 2 сложных вызова. Первый - близость 3 государств [где есть крупные очаги инфекции]: Республики Беларусь, Эстонской Республики и Латвии. Благодарен правительству РФ - достаточно оперативно были введены ограничения по пересечению границы, и это, конечно, нам дало время существенно. Потом что огромное количество людей передвигалось, не хватало средств защиты не для пограничников, ни для таможенной службы, не хватало сотрудников Роспотребнадзора - тяжелый такой был период», — сказал глава области.

По его словам, сейчас единственной проблемой остались обладатели второго гражданства: «Они могут в одну сторону по одному паспорту ехать, в другую по другому — в этой части законодательные ограничения не работают. Мы с соответствующим предложением [по решению этой проблемы] обратились [в правительство] тоже».

«Сейчас закрыто железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь, и мы планируем, что на конец этой недели все те, кто мог привезти инфекцию из других стран — они находятся сейчас на самоизоляции — они проявятся и мы будем видеть реальную картину», — добавил Михаил Ведерников.

Второй вызов, по словам губернатора, заключается в большом количестве на территории области дач жителей Санкт-Петербурга и Москвы. «Мы не стали закрывать возможности для них приехать на дачи, потому что понимаем, что и в Питере, и в Москве сейчас тоже непросто - и нужно дать возможность все-таки столицу и «северную столицу» разгрузить, чтобы люди могли уехать на самоизоляцию. Но, тем не менее, мы ввели определенные ограничительные меры на передвижение между муниципалитетами и на пересечение границы Псковской области», — сказал он и отметил, что за минувшие выходные сотрудники ГИБДД развернули 172 автомобиля, водители которых не смогли объяснить целей своей поездки в Псков.