2020-04-15T16:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вылечившаяся от коронавируса и потерявшая из-за него мужа псковичка дала интервью

Это первое в Псковской области интервью с человеком, победившим COVID-19
Олег Томилин
Поделиться:
Экслюзивное интервью с вылечившейся от коронавируса псковичкой читайте на сайте ПАИЭкслюзивное интервью с вылечившейся от коронавируса псковичкой читайте на сайте ПАИФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

«Псковское агентство информации» опубликовало эксклюзивное интервью с женщиной, выписавшейся сегодня из инфекционной больницы Пскова после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Перед этим в той же больницы от этого вируса умер ее 56-летний муж — он стал первой жертвой пандемии на территории региона.

Женщина рассказала, что в ее случае болезнь проявлялась не слишком критично: «Никаких серьёзных симптомов у меня, в общем, и не было: температура не поднималась, только кашель появился, насморк, немного болело горло». Однако она добавила, что COVID-19 вызвал у нее вирусное воспаление лёгких. «Всё это проявилось в виде слабости – вставать с постели было непросто. Вести активный образ жизни, к которому я привыкла, моё самочувствие не позволяло. А температура в итоге так и не поднялась. Такая вот нетипичная пневмония», — сообщила Вера Геннадьевна.

Улучшение наступило у пациентки только через 10-12 дней после поступления в инфекционный корпус.

Она особенно подчеркнула заботу, профессионализм и внимание сотрудников инфекционной больницы: по ее словам, несмотря на практически круглосуточную вахту, и врачи, и медсёстры, и нянечки ведут себя максимально участливо и не позволяют себе срываться на пациентов.

«Ко всему медперсоналу инфекционной больницы у меня только слова благодарности, — отметила псковичка. — Все очень заботливые, вежливые, просто прекрасные. Многие из них даже домой не уходят, принимают пациентов – и днём, и вечером, и ночью. Персонал всегда рядом с пациентами. Огромное им спасибо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: 55 процентов людей болеют коронавирусом легко. Поэтому пандемию так сложно остановить
В эфир радио “Комсомольская правда” ведущие программы “Вечерний диван” Сергей Мардан и Надана Фридрихсон позвали главу российского отделения ВОЗ. И задали ей много неудобных вопросов
Новости 24
Контрольное управление администрации Пскова проверяет качество уборки подъездов
В Псковской области расширили перечень компаний, которым можно возобновить работу в условиях коронавируса
В Идрице следователи раскрыли убийство мужчиной собственной матери, которое он попытался скрыть
16 апреля в Псковской области возможен ураганный ветер
В Псковской области региональную дорогу впервые покроют асфальтогранулобетоном
Михаил Ведерников обсудил с членами Геральдического совета вопросы присвоения почетных званий работникам здравоохранения, культуры и искусств
Губернатор Псковской области анонсировал серию встреч с представителями крупного, среднего и малого бизнеса для обсуждения мер поддержки
«Дачников» из других регионов при несоблюдении ограничительных мер будут отправлять из Псковской области по месту прописки
Псковский губернатор — руководителям органов исполнительной власти: Я один не в состоянии разгребать 600 комментариев
Михаил Ведерников: Псковская область переходит на режим обязательной самоизоляции
В Пскове из больницы выписали пациентку, муж которой был первым умершим с подтвержденным коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области
В Пскове детсады посещают 777 детей
Псковскую городскую свалку планируют ликвидировать в 2 этапа
Ночью в красногородской деревне Влесно сгорела баня
Почти полмиллиона рублей за 13-14 апреля похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
Полиция задержала гаражных воров в Великолукском и Красногородском районах
В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом, а двое выздоровели
В Псковском районе полиция обнаружила подпольную нарколабораторию
Псковичка попыталась купить телефон на сайте и лишилась денег
Псковские энергетики попросили граждан своевременно оплачивать электричество несмотря на поблажки со стороны государства