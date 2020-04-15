Вылечившаяся от коронавируса и потерявшая из-за него мужа псковичка дала интервью

«Псковское агентство информации» опубликовало эксклюзивное интервью с женщиной, выписавшейся сегодня из инфекционной больницы Пскова после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Перед этим в той же больницы от этого вируса умер ее 56-летний муж — он стал первой жертвой пандемии на территории региона.

Женщина рассказала, что в ее случае болезнь проявлялась не слишком критично: «Никаких серьёзных симптомов у меня, в общем, и не было: температура не поднималась, только кашель появился, насморк, немного болело горло». Однако она добавила, что COVID-19 вызвал у нее вирусное воспаление лёгких. «Всё это проявилось в виде слабости – вставать с постели было непросто. Вести активный образ жизни, к которому я привыкла, моё самочувствие не позволяло. А температура в итоге так и не поднялась. Такая вот нетипичная пневмония», — сообщила Вера Геннадьевна.

Улучшение наступило у пациентки только через 10-12 дней после поступления в инфекционный корпус.

Она особенно подчеркнула заботу, профессионализм и внимание сотрудников инфекционной больницы: по ее словам, несмотря на практически круглосуточную вахту, и врачи, и медсёстры, и нянечки ведут себя максимально участливо и не позволяют себе срываться на пациентов.

«Ко всему медперсоналу инфекционной больницы у меня только слова благодарности, — отметила псковичка. — Все очень заботливые, вежливые, просто прекрасные. Многие из них даже домой не уходят, принимают пациентов – и днём, и вечером, и ночью. Персонал всегда рядом с пациентами. Огромное им спасибо».